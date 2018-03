Bart Swings: "Vrees dat medaille buiten bereik is" Snelschaatser schuift op naar 5de plek op WK allround Valerie Hardie in Amsterdam

10 maart 2018

21u15 0 Meer Sport In ongewone omstandigheden - het regende aanhoudend in het Olympisch Stadion in Amsterdam - rukte snelschaatser Bart Swings vanavond op naar de vijfde plek op het WK allround. Na zijn 14de plek op de 500m, finishte hij als zevende op de 5.000m. Het podium, dat lijkt niet meer haalbaar voor de 27-jarige Belg, exact twee weken nadat hij zilver won op de Winterspelen.

Zijn trainer Jelle Spruyt voorzag een epische editie van het WK allround in Amsterdam en dat werd het ook. Tijdens de eerste afstand van de dag, de 500m, bleef het nog droog maar voor de 5.000m gingen de sluizen open. Dan weer hard, dan weer zacht maar wel aanhoudend, terwijl ook de wind de ritten nog wat veeleisender maakte.

Bart Swings kwam, samen met de Nederlandse allroundkampioen Marcel Bosker, als tiende paar op het ijs. Hij moest trachten om in de tussenstand wat 'sprinters' bij te halen die hem in de namiddag op de 500m nog het nazien gaven. Swings finishte in 37.96, goed voor de veertiende plek, maar minder bemoedigend was zijn achterstand op zijn belangrijkste concurrenten voor de medailles: Patrick Roest, die olympisch zilver won op de 1.500m in Pyeongchang, nam net geen seconde voorsprong, terwijl Sverre Lunde Pedersen de vijfde (37.42) en Sven Kramer de zesde (37.43) tijd klokten. Twee mannen van wie Swings wist dat ze op de 5.000m nog meer afstand zouden nemen: Kramer, die in Amsterdam op zijn tiende wereldtitel aast, verlengde zijn olympische titel in Pyeongchang, terwijl Pedersen er het brons greep.

Het zag er lang naar uit dat Kramer, aangevuurd door 23.000 enthousiaste supporters, de 5.000m weer naar zijn hand zou zetten nadat hij een baanrecord schaatste (6:34.15) maar een klein halfuurtje later knalde Pedersen dat record al van de tabellen: 6:33.81. "Dan zie je toch dat Pedersen het gewend is om buiten te rijden, in zo'n weer", glimlachte Swings, die zei dat hij had genoten van de zware omstandigheden. De student burgerlijk ingenieur realiseerde de zevende tijd: (6:39.58) waarmee hij in het klassement wel opschoof naar de vijfde plek.

Het podium, dat lijkt evenwel buiten zijn bereik want hij telt meer dan drie seconden achterstand op Kramer, die voorlopig derde staat. Bosker staat vierde, op zo'n anderhalve seconde. "In principe is een medaille te hoog gegrepen", erkende Swings. "Pedersen, Kramer en Roest zijn te sterk aan het rijden. Ik vrees dat ze de medailles onder hen zullen verdelen. De kloof is gewoon te groot. Ik hoop vooral dat ik morgen nog twee mooie ritten kan schaatsen."

Nooit eerder reed de Belg voor zoveel toeschouwers, bekende hij, en zoveel landgenoten, inclusief zijn vriendin en familie. Swings: "Het is misschien raar om te zeggen maar het was echt plezant. Het publiek was luíd. Ik heb het ook niet slecht gedaan, maar ik voelde al snel dat de benen niet zo goed waren als ik had gehoopt. Misschien kon ik ook niet beter verwachten na de afgelopen twee weken. Het ijs lag er ook echt zwaar bij, het was een pittige race (lacht)." Om dan te besluiten: "Het was een oké eerste dag, ik kijk uit naar morgen, want mijn tweede dag is meestal beter. Ik hoop sterker te worden."

Om 13u30 hervat het WK allround zondag, met de 1.500m.