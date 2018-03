Bart Swings vijfde op WK allround Nederlander Patrick Roest wint eerste wereldtitel Valerie Hardie in Amsterdam

11 maart 2018

15u03 1 Meer Sport Wat een ontknoping vandaag op het WK allround. Sven Kramer die niet eens het podium haalde en Patrick Roest die zijn eerste wereldtitel in de schoot kreeg geworpen van de Noor Sverre Lunde Pedersen. Drama te koop, terwijl Bart Swings er gewoon het beste van maakte: vijfde, net als vorig jaar.

Bart Swings sloot het WK allround in het Olympisch Stadion op de 10.000m af zoals hij hem op de begonnen was op de 1.500m: met een vierde plaats. Twee keer gaf hij titelverdediger Sven Kramer het nazien. Maar daar kocht de 27-jarige Leuvenaar finaal niets mee. Swings finishte als vijfde in de eindstand, net als in 2017 en 2014. "Meer zat er niet in," gaf Swings toe. "Na de Spelen is er veel op me afgekomen. Fysiek en mentaal was het bobijntje af. Ik had niet dezelfde vorm als in Pyeongchang."

Wie wel nog in bloedvorm zat was Sverre Lunde Pedersen. Hij leidde na de schaatsmijl en was in de allerlaatste rit op de 10.000m Sven Kramer kletsen aan het geven. Tot hij plots hard onderuit ging. De Noor krabbelde zo snel mogelijk weer overeind en haalde Kramer zelfs nog bij maar het goud, dat zag hij door zijn vingers glippen. Vier tienden kwam hij op de meet tekort op Patrick Roest, die in 2017 nog genoegen moest nemen met het zilver.

Nu was het goud voor Roest en het brons voor de jonge Nederlandse allroundkampioen Marcel Bosker. Sven Kramer, die in het Olympisch Stadion zijn tiende wereldtitel wilde veroveren, haalde niet eens het podium. Pijnlijk voor de 31-jarige Fries, die 23 van de afgelopen 25 allroundtitels won. Zijn vorige nederlaag dateert al van het NK allround in 2014. Het tijdperk van Sven Kramer lijkt zo stilaan zijn einde te naderen.