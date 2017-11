Bart Swings verzekert zich met vierde plaats in massastart van olympisch startbewijs MDB

19u29

Bron: Belga 0 ANP Meer Sport Bart Swings is vierde geworden in de massastart op de wereldbeker in het Nederlandse Heerenveen. Daarmee verzekerde hij zich van een olympisch startbewijs. De Zuid-Koreaan Lee Seung-Hoon Lee (60 ptn) won, voor de Amerikaan Joey Mantia (40) en zijn landgenoot Chung Jaewon (21). Yuskov is één van de topfavorieten voor olympisch goud, maar ook andere kanshebbers waren Swings ruimschoots te snel af. De tweede plaats was voor de Canadees Vincent de Haitre (1:45.87) en de derde voor de Nederlander Thomas Krol (1:45.92).

Swings kwam pas als elfde over de finish, maar had onderweg met twee tweede plaatsen in de tussensprints wel zes punten gesprokkeld. Dat volstond voor de vierde plaats. In de tweede helft van de race verdween Swings naar de tweede groep van het peloton en verloor hij daarmee de kans op een podiumplaats.

Eerder op de dag was Swings pas achttiende geworden in de 1.500 meter. "Ik had heel weinig energie. Ik voelde me zwak en kon geen snelheid maken", verklaarde hij. Swings had gedacht in orde te zijn, nadat hij een week geleden enkele dagen last had van darmklachten. "Ik ben gewoon niet fit. Het zegt natuurlijk niet zo veel, maar deze klassering had ik toch niet verwacht. Dat was even schrikken." Volgens Swings ligt het niet aan de training, al overtuigde zijn Noorse trainingsmakker Sverre Lunde Pedersen (dertiende) evenmin.

In de 1.500 meter hield Swings slechts twee schaatsers achter zich, de Nieuw-Zeelander Peter Michael en Lee Seung-Hoon. Toevallig twee tegenstanders die hij dit seizoen zeker in de massastart herhaaldelijk zal treffen. In Zuid-Korea is alles er op gericht dat Lee in Gangneung, waar het olympisch schaatstoernooi wordt gehouden, goud wint. In Heerenveen won hij alvast een wereldbekerwedstrijd. Lee, acht jaar geleden winnaar van olympisch goud in een door Sven Kramer verprutste tien kilometer, gaf de stuntelende Nederlanders op eigen ijs geen kans.

ANP