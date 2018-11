Bart Swings verrast in Tomakomai met allereerste winst op 5.000 meter MH

25 november 2018

10u24

Bron: Belga 0 Meer Sport Met een verrassende overwinning heeft Bart Swings de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Japanse Tomakomai afgesloten. Swings zegevierde op de 5.000 meter, in een wedstrijd die vooral door regen en wind werd bepaald.

Het was de zesde zege van Swings in een wereldbekerwedstrijd, zijn eerste op deze afstand. De Noor Sverre Lunde Pedersen eindigde als tweede, de Nederlander Patrick Roest werd derde. De winnende tijd was matig: 6:34.85. Door dit resultaat verzekerde Swings zich vanzelfsprekend voor de volgende wedstrijd over twee weken in Polen van een plek in de A-groep. Swings mocht vandaag ondanks de degradatie na de povere prestatie van vorige week in Obihiro wegens afmeldingen toch starten in de A-divisie.

Voordat hij aan het karwei was begonnen, wist Swings niet wat op de buitenbaan van Tomakomai mogelijk was. Hij startte in de eerste rit tegen de op papier zwakkere Rus Roeslan Zacharov en de wedstrijd in de B-groep was in 6:28.36 gewonnen door de Japanner Seitaro Ichinohe. Een voorzichtig begin lag voor de hand, zeker gezien de harde wind die over het Highland Sports Center joeg. Tot 4.200 meter slaagde hij erin steeds ronden van 31 seconden te schaatsen, alleen in de laatste twee ovalen kwam daar een tel bij. Omdat het na de rit van Swings en Zacharov begon te regenen, is de werkelijke waarde van zijn triomf moeilijk te taxeren. Pogingen van trainingsmakker Pedersen en Roest, de wereldkampioen bij de allrounders en de man in vorm, om de Belgische schaatser van de eerste plaats te stoten mislukten vooral door de slechtere weerscondities.

Op de laatste dag van de twee Aziatische World Cup-weekends kwam Mathias Vosté aardig op gang. Vosté eindgide op de 1.000 meter in de B-groep als zesde in 1:11.87. Dat was minder dan een halve seconde langzamer dan de winnaar, de Japanner Takura Oda (1:11.43). Het lijkt erop dat de in Nederland wonende en trainende Bruggeling de juiste slag te pakken heeft. Het heeft hem dit seizoen veel tijd gekost om van het inline skaten over te schakelen naar schaatsen op ijs.