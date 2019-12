Bart Swings verovert eerste medaille van het seizoen in Japan, piste in Nagano heeft wel problemen met het ijs



MD/FD

13 december 2019

11u59 0 Schaatsen Bart Swings heeft brons veroverd in de massastart van de World Cup schaatsen in Japan. Het is zijn eerste internationale medaille van het seizoen. De winst was voor de Canadees Jordan Belchos.

Swings was in de finale de enige Belg. Tim Sibiet kon zich met een 13de plaats in de halve finales niet plaatsen voor de eindstrijd op de ijspiste in Nagano en dus was Swings de enige schaatser met een zwart-geel-rode vlag achter zijn naam. Voor de massastart kregen de schaatsers traditioneel een dikke 6 kilometer ijs onder de voeten geschoven.

Uiteindelijk zou een sprintje in de laatste ronden over de podiumplaatsen beslissen. Daarin hield de Amerikaan Joey Mantia Swings van het zilver. Onze landgenoot moest zich tevreden stellen met brons. De winst was voor de Canadees Jordan Belchos.

De World Cup schaatsen in Nagano loopt nog door tot zondag. Er zijn trouwens wat problemen met het ijs in Japan. Doordat de Japanse ijsmeesters de vriesmachine hoge toeren liet draaien, was het ijs keihard en was de grip van de schaatsers niet altijd optimaal. De ijstemperatuur was -9 graden, terwijl in het algemeen -5 of -6 ideaal is.