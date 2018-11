Bart Swings verovert brons bij massastart in Tomakomai MH

24 november 2018

11u26

Bron: Belga 1 Meer Sport Bart Swings heeft op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Tomakomai zijn eerste ereprijs van het seizoen behaald. Swings eindigde als derde op de massastart.

De overwinning ging naar Vitaly Mikhailov uit Wit-Rusland, die vrijwel alle zestien ronden van de race op kop schaatste. Dat deed hij aanvankelijk met zijn landgenoot Alexey Kirpichnik. Geen van de schaatsers wilde Mikhailov achterhalen. Swings bedankte daar met stelligheid voor. Die jacht had hem een week geleden een ereplaats gekost. In de sprint bleef de Zuid-Koreaan Cheonho Um Swings net voor. Na twee wedstrijden is Swings achter Um tweede in het klassement voor de wereldbeker.

Op de 1.500 meter deed Swings een forse stap terug. Kon hij een week geleden nog tevreden zijn over zijn achtste plaats, dan was de dertiende plek van zaterdag nadrukkelijk onder zijn niveau. Met 1:50.26 bleef hij ver verwijderd van het podium, dat geheel door Nederlanders werd bezet. Olympisch kampioen Kjeld Nuis werd winnaar in 1:47.61, voor Patrick Roest (1:48.20) en Thomas Krol (1:48.39). In de algemene rangschikking bezet Swings de negende plaats.

Technisch loopt het voor de beste Belgische schaatser allerminst naar wens. Zelf denkt hij dat de oorzaak moet worden gezocht in de betrekkelijk korte voorbereiding op het schaatsseizoen. Tot in september was de student uit Leuven als inline skater actief. Hij wijst erop dat hij pas in februari in vorm moet zijn. Dan staan in Inzell de eerste wereldtitels op het spel.

Vosté 21ste

Sprinter Mathias Vosté finishte in zijn tweede 500 meter van het weekeinde als 21e in de B-groep. Op winnaar Björn Magnussen uit Noorwegen moest Vosté meer dan een seconde toegeven: 37.45 tegen 36.12. In de vroege ochtend verschenen 27 schaatsers aan de start.

Voor het eerst in tien jaar werken de beste schaatsers een wereldbekerwedstrijd af in de open lucht. Dat was in februari 2008 in Inzell voor het laatst het geval. Aanvankelijk was de wedstrijd aan Harbin toegewezen, maar China gaf het evenement terug. Waarna de Japanners de mogelijkheid boden op de buitenbaan van Tomakomai, 180 kilometer ten westen van Obihiro, te schaatsen. Daar werd vorige week de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen gehouden.