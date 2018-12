Bart Swings tweede in schaatsmarathon van Breda Redactie

22 december 2018

23u05

Bart Swings is in Breda als tweede geëindigd in een schaatsmarathon. De Nederlander Robert Post won de race over 125 ronden. Bob de Vries werd derde. Het was de achtste wedstrijd in de serie om de Nederlandse KPN marathon Cup. In totaal telt die reeks vijftien wedstrijden.

Swings maakt deel uit van een van de toonaangevende ploegen in het circuit en start regelmatig in de marathons. Een week geleden boekte hij wisselende resultaten bij de wereldbekerwedstrijden op de langebaan in Heerenveen. Na de kerstdagen gaat hij vijf dagen skeeleren in Portugal "om de batterijen op te laden".

Voornaamste wedstrijden van het seizoen zijn de WK afstanden (in februari in Inzell) en het WK allround (in maart in Calgary).