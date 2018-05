Bart Swings staat niet aan de start van het BK skeeleren TLB

07 mei 2018

17u11

Bron: Belga 0 Meer Sport Bart Swings zal over twee weken niet meedoen aan het Belgisch kampioenschap skeeleren. Voor aanvang van de wereldtitelstrijd in Nederland wil Swings alleen nog twee marathons in Frankrijk, in Rennes en Dijon, rijden.

Dat heeft Swings in de marge van de Europa Cup-wedstrijd in Heerde laten weten. "Ik denk dat die marathons het best passen in de voorbereiding van de WK", zei Swings. Sandrine Tas start op 19 en 20 mei wel in Evergem (piste) en Tienen (weg), waar de nationale titels op het spel staan.

Zowel Swings als Tas boekten het afgelopen weekend tijdens Europa Cup-wedstrijden in het Nederlandse Heerde twee zeges. Op dezelfde piste wordt in juli het WK gehouden.

Swings rijdt de marathons in Rennes (27 mei) en Dijon (10 juni) in het kader van de World Inline Cup. Na de intensieve seizoenstart in april zullen de Belgische toppers ontbreken in de EC-races in Frankrijk (La Roche-sur-Yon, 19-21 mei)) en Oostenrijk (Wörgl, 1-3 juni).

Later in de zomer verschijnt Swings in Oostende aan de start voor de Europese titelstrijd (17-23 augustus), die bij wijze van uitzondering dus na de WK wordt gehouden. "Mijn coach Jelle Spruyt had abusievelijk gemeld dat ik daar niet present zou zijn. Maar het valt wel te regelen met de Noren met wie ik mij me later op het schaatsseizoen zal voorbereiden", besloot Swings.