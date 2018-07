Bart Swings sprint naar wereldtitel skeeleren XC

06 juli 2018

23u41

Bron: Belga 0 Meer Sport Bart Swings heeft zijn wereldtitel binnen. Net voordat de Rode Duivels op dat andere WK tegen Brazilië op 2-0 kwamen, sprintte Swings in het Nederlandse Arnhem naar zijn eerste mondiale titel sinds 2013.

In de sprint van de afvallingskoers over twintig kilometer liet de beste Belgische skater de Italiaan Daniel Niero en de Fransman Nolan Beddiaf achter zich. Drie ronden voor de eindstreep was Swings tegen zijn zin op kop gekomen. In de laatste kilometer gaf de Leuvense student de leiding niet meer uit handen.

Swings won vorig jaar op dit onderdeel de World Games, de Olympische Spelen voor niet-olympische sporten. Maar zijn laatste wereldtitel dateerde van vijf jaar geleden, toen hij in Oostende vier keer op het hoogste podium stond. "Destijds was skeeleren zijn hoofdsport", verklaart coach Jelle Spruyt.

Spruyt had tijdens de race veel gespiekt op zijn iPhone, waarop hij de Rode Duivels volgde. "Ja, 2-0", klonk het vlak na de Swings' finish uit het Belgische kamp. "Nu skeelert Bart maar vier maanden per jaar", vertelde Spruyt, terug in zijn rol als coach. "De laatste jaren staat het skeeleren in dienst van het schaatsen. Daarbij komt dat de kwaliteit in de breedte de laatste jaren enorm is toegenomen en iedereen juist nu graag van Bart wil winnen." Door het goud van Swings komen de Belgische skaters op vijf medailles: twee goud, een zilver en twee brons.

Sandrine Tas was er niet bij toen op de afvallingskoers over twintig kilometer de prijzen werden verdeeld. Acht ronden voor het einde moest Tas de wedstrijd verlaten. Vergeefs had ze geprobeerd de afvalling te voorkomen. Ondanks een fysiek ongemak (pijnlijk scheenbeen) had ze zich herhaaldelijk in de eerste linie laten zien. In de tweede helft van race bleek wel dat het skeeleren haar niet gemakkelijk afging. De Italiaanse Francesca Lollobrigida pakte de wereldtitel door in de sprint Johana Viveros en Fabriana Arias te verslaan.

Een losse krul in de snelweg fungeert in Arnhem als wegparcours. De korte omloop is zeker niet ideaal, maar bondscoach Kwinten Tas reageert laconiek op kritische geluiden. "Als in het parkoers voor het WK wielrennen een berg is opgenomen, hebben de renners dat ook maar te nemen."

Swings: "Niet in de vorm van 2013"

Topvorm? "Nee zeker niet", zei Bart Swings, nadat hij in Arnhem de wereldtitel skeeleren had veroverd. "Ik ben in vorm. Dat wel. Maar topvorm herinnert me aan Oostende 2013. Dat jaar had ik eerder in Colombia de World Games gewonnen en was in een golf naar Oostende gegaan."

De situatie is nu heel anders. De voorbereiding voor deze WK was betrekkelijk kort, na een vermoeiend en succesvol olympisch schaatsseizoen. Zijn skeeleren dient tegenwoordig het schaatsen. Swings denkt niet dat het niveau sinds 2013 erg is gewijzigd. "Op een WK wordt altijd superhard gereden. Als je de tijden van destijds en nu vergelijkt, zie je dat er niet veel verschil is."

Swings wilde per se de laatste ronde als eerste ingaan. "Ik wist dat ik nog een beetje energie overhad om te versnellen. Uiteindelijk kwam ik drie ronden voor het einde op kop. Nou, ook goed."