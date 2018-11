Bart Swings plaatst zich vlot voor finale massastart in Japan LPB

23 november 2018

10u04

Bron: Belga 0

Bart Swings heeft zich op de WB-manche schaatsen in het Japanse Tomakomai (in open lucht) geplaatst voor de finale van de massastart. De vice-olympisch kampioen in de minimarathon over zestien ronden won zijn halve finale in een sprint van het hele peloton. Een plaats bij de beste acht was al voldoende voor de finale.

De Italiaan Andrea Giovannini, vorige week winnaar van de massastart tijdens de eerste WB in Obihiro, kon zich niet voor de finale kwalificeren. Hij werd negende.

In de andere halve finale, gewonnen door de Zuid-Koreaan Cheonho Um, werd Mathias Vosté gediskwalificeerd. Op de 500 meter in de B-groep kon Vosté zich evenmin onderscheiden: hij eindigde 20ste op 27 deelnemers in 37.18. Als enige schaatser klokte de Nederlandse winnaar Kjeld Nuis een tijd binnen de 36 seconden: 35.90.