Bart Swings opent seizoen met finaleplaats op WB Heerenveen Redactie

21u19

Bart Swings heeft zich vandaag op de wereldbeker schaatsen in Heerenveen zonder al te veel moeite geplaatst voor de finale van de massastart. Swings opende het olympisch seizoen met een derde plaats in de halve eindstrijd.

Mathias Vosté en Jelena Peeters bereikten de finale van morgen niet. Vosté en Peeters kwamen niet verder dan de veertiende plaats. Een achtste plaats was noodzakelijk om de eindstrijd van de minimarathon over zestien ronden te mogen schaatsen.

Enige uren eerder had Vosté 36.36 seconden op de 500 meter genoteerd. Dat is niet meer dan drie honderdsten boven zijn nationaal record. Toch leverde hem dat niet meer dan de 28e plaats in de B-groep op. De Nederlandse wereldkampioen Jan Smeekens won in 35.07, voor de Zuid-Koreaan Kim Jun-Ho en de Canadees Laurent Dubreuil.