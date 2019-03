Bart Swings negende op 5.000m op Wereldbekerfinale schaatsen - Kulizhnikov scherpt wereldrecord op 500m verder aan Redactie

09 maart 2019

22u19

Bron: Belga 0 Meer Sport Bart Swings is in 6:18.46 op de negende plaats geëindigd in de 5.000m op de Wereldbekerfinale schaatsen in het Amerikaanse Salt Lake City. Met zijn tijd bleef onze landgenoot liefst zeven seconden boven zijn Belgisch record.

De zege in Salt Lake City ging naar de Nederlandse allroundwereldkampioen Patrick Roest. In 6:03.70 bleef hij twee seconden boven het wereldrecord van de Canadees Ted-Jan Bloemen. De tijd van Roest is de derde ooit. Alleen Bloemen (6:01.86) en Sven Kramer (6:03.32) waren ooit sneller. De ontmoeting op de hooggelegen baan in de Amerikaanse staat Utah is een uitstekende kans om records te breken.

Roests landgenoot Marcel Bosker eindigde op de Olympic Oval als tweede in 6:08.90. Bloemen werd in 6:09.64 derde. Door zijn vierde plaats in 6:10.78 werd de Rus Alexander Roemjantsev eerste in het Wereldbekerklassement over vijf en tien kilometer. De Noor Sverre Lund Pedersen, de wereldkampioen op dit onderdeel, zakte door zijn vijfde plaats (6:10.98) van de eerste naar de derde plaats in de rangschikking.

Kulizhnikov scherpt wereldrecord op 500m verder aan

Pavel Kulizhnikov heeft zijn reputatie als ‘s werelds snelste man op de schaats bevestigd. De Rus verbeterde tijdens de Wereldbekerfinale in het Amerikaanse Salt Lake City zijn wereldrecord op de 500 meter.

Kulizhnikov klokte 33.61 seconden. Dat is meer dan drie tienden beter dan de toptijd (33.98) die hij op 20 november 2015 ook op de Utah Olympic Oval had neergezet.

De 24-jarige Kulizhnikov manifesteert zich al enige jaren als de beste sprinter op de schaats. Zo werd hij in 2015 en 2016 wereldkampioen op de sprint vierkamp. Zijn prestatiecurve kreeg een knauw door de meldoniumaffaire en het feit dat hij en zijn landgenoten wegens een dopingschandaal in Rusland niet mochten meedoen aan de Olympische Winterspelen van 2018. Drie weken geleden heroverde hij in Heerenveen de wereldtitel.

De Japanner Tatsyuya Shinhama bleef in Salt Lake City met 33.83 ook nog onder het oude wereldrecord.