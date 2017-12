Bart Swings naar finale massastart op wereldbeker Calgary Redactie

Bart Swings heeft zich op de wereldbeker schaatsen in het Canadese Calgary geplaatst voor de finale van de massastart. Mathias Vosté en Jelena Peeters haalden de finale niet.

In de halve eindstrijd eindigde Swings als zevende, nadat hij in de eerste sprints punten had verzameld. In de andere halve finale werd Vosté veertiende. De beste acht gingen door. Peeters moest genoegen nemen met de dertiende plaats. Bij elke sprint, ook de laatste, meldde Peeters zich aan kop, maar ze kwam snelheid te kort om tot de top acht door te dringen.

Voor de massastart hadden zich 47 mannen en 32 vrouwen gemeld. Omdat de Internationale Schaats Unie (ISU) heeft bepaald dat er op dit onderdeel niet meer dan 28 schaatsers tegelijk de piste op mogen, moesten er halve finales worden gereden.

Net als in Heerenveen, drie weken geleden was dat voor Swings geen probleem. Na zijn vierde plaats in Thialf mocht hij zich op dit nieuwe onderdeel al zeker achten van een olympisch startbewijs. Vosté en Peeters slaagden er ook op de eerste wereldbekerwedstrijd niet in zich voor de finale te plaatsen.

