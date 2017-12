Bart Swings naar finale massastart in Salt Lake City DMM

Bart Swings heeft zich op de Wereldbekermanche schaatsen in het Amerikaanse Salt Lake City geplaatst voor de finale van de massastart. Swings eindigde in de halve eindstrijd als vijfde. De beste acht uit de twee races mogen vanavond de eindstrijd schaatsen.

De 26-jarige student uit Leuven haalde snel punten in de tussensprints en zette in het peloton de race voort. De halve finale werd gewonnen door de Japanner Shota Nakamura. In de andere halve eindstrijd eindigde Mathias Vosté, die eerder het nationale record op de 500 meter had aangescherpt (35.37), als negentiende. In die race werd Ruslan Zacharov uit Rusland winnaar.

Swings is al zeker van een olympische startplaats op dit onderdeel. Het is in Zuid-Korea voor het eerst dat er op de massastart, een minimarathon over zestien ronden, medailles te winnen zijn. Er is geen schaatsdiscipline waarbij zoveel mogelijke prijswinnaars zijn.

Nadat Jelena Peeters tot twee keer toe niet was doorgedrongen tot de finale, heeft ze besloten in Salt Lake City niet te starten. Peeters was er telkens bij als er om punten werd gesprint, maar miste pure snelheid. Ze richt zich op de hooggelegen piste in de Amerikaanse staat Utah op de 1.500 en de 3.000 meter.

