Bart Swings komt op WK niet verder dan vijftiende stek op 5.000m, zege voor Bloemen Redactie

14 februari 2020

06u46

Bron: Belga 0 Meer sport Met Ted-Jan Bloemen heeft Canada voor het eerst een wereldkampioen schaatsen op de 5.000 meter. De wereldrecordhouder won gisteravond op de eerste dag van de wereldkampioenschappen afstanden in het Amerikaanse Salt Lake City in 6:04.37.

Zijn uit 2017 daterende mondiale toptijd (6:01.86) bleef in stand. De Nederlander Sven Kramer eindigde in 6:04.91 als tweede, verrassende derde was Graeme Fish, de andere Canadees: 6:06.32. Bart Swings werd vijftiende in 6:22.42.

Swings richt zich op de massastart, zijn favoriete onderdeel dat zondag op het programma staat. In de zevende rit trof Swings Denis Joeskov, die zich dit seizoen vaker aan de langere afstanden waagt. In het verleden was de Rus drie keer wereldkampioen op de 1.500 meter. Nog steeds behoort hij op die discipline tot de besten.

Wie in Salt Lake City schaatst, raadpleegt het schema van zijn beste tijden. Voor Swings zijn dat de tijden van zijn nationale record (6:11.54), dat hij op 10 december 2017 reed. Heel lang kwam hij niet bij die chrono in de buurt. Ook donderdag niet. De Leuvenaar lijkt momenteel veel moeite te hebben met zijn techniek. De slag is te kort en mist de nodige effectiviteit.

Ondanks de inmiddels jarenlange pogingen van Swings dateert de laatste Belgische medaille tijdens de wereldkampioenschappen afstanden uit de tijd van Bart Veldkamp. In 1996 won Veldkamp zilver op de tien kilometer. Twee jaar later was er brons op de vijf kilometer en in 1999 zilver op die afstand.