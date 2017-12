Bart Swings komt op snelheid op wereldbeker schaatsen in Calgary Redactie

Bart Swings heeft de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Canadese Calgary voortgezet met de zesde plaats op de 1.500 meter in de B-groep. Swings noteerde zijn beste seizoenstijd: 1:44.61.

De beste Belgische schaatser was minder dan een halve seconde trager dan de Amerikaanse winnaar Brian Hansen (1:44.14). De Italiaan Andrea Giovannini (1:44.176) eindigde als tweede, Haralds Silovs uit Letland (1:44.178) derde. Door die klassering moet Swings ook volgende week in Salt Lake City in de B-groep starten. Alleen de eerste drie promoveren naar de A-divisie.

Mathias Vosté werd 25e (op 40) in 1:46.87. Dat was een verbetering van zijn persoonlijk record met bijna drie seconden. Voor de reis naar Noord-Amerika had Vosté 1:49.67 als beste tijd staan. Vosté viel vooral op door zijn razendsnelle opening. De eerste 300 meter ging in 23.51.

Swings moest tot het achttiende paar (van twintig) wachten voordat hij het snelle ijs van de Olympic Oval op mocht. Zijn opening was net als bij vorige gelegenheden te langzaam (24.23). Maar in de drie resterende ronden hield hij tegen Peter Michael, een onberekenbare schaatser uit Nieuw-Zeeland, de snelheid goed vast: 25.9 - 26.6 - 27.7. De slotronde liet zien dat Swings conditioneel wel in orde is. Maar het is duidelijk dat de student uit Leuven ruim twee maanden voor de opening van de Olympische Winterspelen nog niet in goede doen is. Zijn nationale record is ruim twee seconden rapper (1:42.48) dan de tijd die hij eerder op de dag verwezenlijkte.

