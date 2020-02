Bart Swings komt er niet aan te pas op generale repetitie voor het WK ODBS

09 februari 2020

09u51

Bron: Belga 0 Schaatsen Vijf dagen voor het begin van de Wereldkampioenschappen afstanden is Bart Swings als zestiende en laatste geëindigd op een internationale 5.000 meter. Tijdens de Wereldbekermanche in het Canadese Calgary noteerde Swings gisteren een tijd van 6:22.63.

De Nederlander Patrick Roest was met 6:07.40 de snelste bij deze generale repetitie voor de titelstrijd in Salt Lake City. Het was de enige Oranje-triomf van het weekeinde. Op twee honderdsten seconde werd Ted-Jan Bloemen, een Canadees van Nederlandse afkomst, tweede. De verrassende Graeme Fish, ook een Canadees, werd derde (6:10.58).

Afgaande op zijn verrichtingen in dit seizoen en zijn ambities is een plek in de top tien het hoogst haalbare voor Swings, die woensdag zijn 29e verjaardag viert. Swings zal op de Olympic Oval van 2002 starten op de 1.500, de 5.000 meter en de massastart, de minimarathon over zestien ronden. De tien kilometer blijft hem bespaard.

Vorige maand liet de Leuvense student nadrukkelijk weten dat de massastart zijn absolute prioriteit heeft en dat de andere onderdelen in dienst van zijn favoriete discipline staan. Op die massastart heeft de Europese kampioen bovendien wat goed te maken. Een jaar geleden ging hij in Inzell na een overigens al tamelijk rampzalig verlopen WK in de laatste ronde onderuit.

Op de overwinning van Roest, die de 1.500 meter had laten schieten, was niets af te dingen. In de laatste rit wist de allround-wereldkampioen wat er nodig was voor de zege. Bloemen dacht dat hij een winnende tijd had neergezet. Dankzij goede laatste ronden ging de rekensom van Roest echter op.