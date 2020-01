Bart Swings kan met achtste plaats op 1.500m niet stunten op EK snelschaatsen: “Ik was snel kapot”, Vosté negende Valerie Hardie in Heerenveen

10 januari 2020

21u37 0 Meer Sport Bart Swings kon zich vanavond op het EK snelschaatsen niet overtreffen. Op de 1.500m in het mythische Thialf moest de 28-jarige Belg genoegen nemen met een achtste plek. Mathias Vosté eindigde als negende. Het goud was voor de Nederlander Thomas Krol.

Ergens wist Bart Swings wel dat hij niet in de buurt van het podium zou finishen - hij had de afgelopen weken heel erg de klemtoon op het fysieke gelegd en verscheen helemaal niet uitgerust aan het EK snelschaatsen in Heerenveen - maar toch was hij niet helemaal tevreden over zijn race. Hij klokte 1:46.76, de achtste tijd. “Het eerste rondje ging makkelijk maar al snel kon ik mijn positie niet houden,” pufte hij. “Ik was gewoon snel kapot. Geen idee waar dat aan lag maar meer zat er niet in. Ik zal niet helemaal fit zijn en dan kom je jezelf snel tegen. Maar op zich is dat geen ramp - ik moet er pas over een maand staan, op het WK.” Al was het niet allemaal negatief, zei hij nog: “We trainden hard op de start en op mijn snelheid en die zijn er wel goed uitgekomen.”

Morgen al staat hem met de 5.000m een nieuwe uitdaging te wachten op het EK - het laat zich raden dat de ambitie beperkt is. Zondag wacht de massastart, dan wil Bart Swings, vice-olympisch kampioen op dat onderdeel, zich wel tonen. “Dan wil ik op het podium staan. De snelheid zit goed, dat is belangrijk. Nu komt het erop aan om goed uit te rusten.”

Mathias Vosté, meer van snelschaatser van de korte afstanden, opende sterk op zijn 1.500m maar het verval was ook te groot, met bijna twee seconden per ronde. Hij strandde op 1:47.03. “Twee seconden is te veel en dan is het vechten tot het einde,” zuchtte hij. “Ik ben nu helemaal kapot, ik voel me echt heel slecht want ik ben diep gegaan en helaas is het resultaat niet wat ik had gewenst. Ik had toch op een betere tijd gehoopt.” Maar ook voor hem ligt het zwaartepunt pas op zondag. “Dan wil ik scoren op de 1.000m. Bij de NOS rekenen ze me zelfs bij de outsider voor het podium, aan mij om dat waar te maken.”