Bart Swings kan in wereldbekerfinale nog hoofdprijs pakken Redactie

15 maart 2018

19u55

Bron: Belga 0 Meer Sport Bart Swings kan in de laatste wedstrijd van het schaatsseizoen een hoofdprijs pakken. Tijdens de wereldbekerfinale lonkt de eerste plaats in het eindklassement van de masssastart, het onderdeel dat hem in Zuid-Korea een zilveren olympische medaille opleverde.

In het klassement na drie wedstrijden bezet Swings weliswaar slechts de vierde plaats, maar koploper Lee Seung-Hoon, de Zuid-Koreaanse olympische kampioen, en de Zwitserse nummer twee Livio Wenger staan niet op de deelnemerslijst van de ernstig gedevalueerde finale, die het komend weekeinde in de Wit-Russische hoofdstad Minsk wordt gehouden. Na de Olympische Winterspelen in Gangneung en het WK allround in Amsterdam, houden veel schaatsers het uitgeput voor gezien.

Swings heeft 144 punten en moet zondag in de Minsk Arena afrekenen met de Italiaan Andrea Giovannini, die met 150 punten derde is. Een zege brengt hem 150 punten op, ruim voldoende om Lee (218) en Wenger (175) te passeren.

Op de 1.500 en de 5.000 meter is Swings kansloos voor de ereprijzen. Op de 1.500 meter is Swings zeventiende, op, de 5.000 veertiende. In de eerste wedstrijden van het seizoen sukkelde de 27-jarige student uit Leuven met een knieblessure, waardoor hij zelfs naar de mondiale B-groep degradeerde.

Prominente schaatsers als de Nederlanders Sven Kramer en Ireen Wüst zijn niet naar Wit-Rusland afgereisd, evenmin als de Zuid-Koreanen en de Amerikanen.