Bart Swings is eindwinnaar Wereldbeker massastart in Minsk Redactie

18 maart 2018

16u51

Bron: Belga 0

Op de slotmanche van de Wereldbeker schaatsen heeft Bart Swings vandaag in Minsk de eindzege in de Wereldbeker massastart op zak gestoken. Swings werd in de Wit-Russische hoofdstad pas vierde, na de Nederlander Simon Schouten, de Japanner Shota Nakamura en de Rus Danila Semerikov, maar hield wel zijn Italiaanse concurrent op de eindzege Andrea Giovanni achter zich.

In de eindstand heeft olympisch vicekampioen Swings acht punten voor op Giovanni. De Zuid-Koreaanse olympische kampioen Lee Seung-Hoon is op 16 punten derde, Schouten op 34 punten vierde en de Zwitser Livio Wenger op 59 punten vijfde. Voor aanvang van de slotmanche was Swings vierde in de stand, maar de eerste twee, Lee en Wenger, kwamen in Minsk niet aan de start, zodat Swings alleen hoefde af te rekenen met Giovanni, die slechts zes punten voor hem stond.