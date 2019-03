Bart Swings is dertiende na eerste dag op WK allround ODBS

03 maart 2019

08u25

Bron: Belga 0 Meer Sport Na de eerste dag van het WK schaatsen allround bezet Bart Swings de dertiende plaats. Op de 5.000 meter eindigde Swings in 6:23.46 eveneens als dertiende. De enige Belgische deelnemer had het toernooi in Calgary geopend met de twaalfde plaats op de 500 meter (36.71 seconden).

De titelverdediger Patrick Roest won de 5.000 meter in 6:08.27 en is eerste. In de algemene rangschikking wordt de Nederlander gevolgd door de Noor Sverre Lunde Pedersen en zijn landgenoot Sven Kramer.

Swings kon zich niet revancheren voor het mislukte WK afstanden van begin februari in Inzell. In Calgary kwam hij niet in de buurt van zijn beste prestaties. Hij bleef ruim tien seconden verwijderd van zijn nationaal record van 6:11.54. Die tijd klokte hij in Salt Lake City en dateert van 10 december 2017.

Op de hoog gelegen pistes van Calgary en Salt Lake City bereiken de schaatsers hogere snelheden dan op laaglandbanen. Het kost enige tijd om aan de snelheid te wennen. Om die reden was Swings al ruim twee weken voor het toernooi naar Noord-Amerika afgereisd.

Swings kwam uit in de zevende rit, onmiddellijk na de dweilpauze. In de eerste zes ritten had de Canadees Jordan Belchos met 6:17.90 voor de beste tijd gezorgd. Swings bleef de ervaren Noor Havard Bökko duidelijk voor, maar kwam niet in de buurt van de tijd van Belchos. Geen van de twaalf ronden kon hij in minder dan dertig seconden voltooien, een vereiste om onder de 6:20 te duiken.

Roest, Pedersen en Kramer presteerden wel op hun beste niveau. Op de 1.500 meter kan Pedersen vandaag ruim acht tienden verliezen op Pedersen om als eerste aan de afsluitende tien kilometer te beginnen. Het is twijfelachtig of Swings het klassement van de laatst acht (de schaatsers die de tien kilometer mogen rijden) haalt. Roest (35.74) en Pedersen (35.85) hadden op de 500 meter al ruim afstand genomen.

Hoogtepunt van de eerste dag was het wereldrecord van de Tsjechische Martina Sablikova op de drie kilometer. Sablikova noteerde 3:53.31. Dat was driehonderdsten sneller dan het uit 2006 daterende record van de Canadese Cindy Klassen.