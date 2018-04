Bart Swings heeft eerste skeelerzege van het seizoen beet TLB

29 april 2018

21u12

Bart Swings heeft tijdens Europa-Cupwedstrijden in de Duitse plaats Gross-Gerau zijn eerste skeeleroverwinning van het jaar geboekt. Swings zegevierde in de afvallingsrace.

Op de piste in Gross-Gerau, niet ver van Frankfurt, was hij voor het tweede weekeinde in deze tak van sport actief. Na het succesvolle schaatsseizoen volgde een wedstrijdpauze van vijf weken.

Swings verwees de Nieuw-Zeelander Peter Michael naar de tweede en de Colombiaan Daniel Valderrama naar de derde plaats. Eerder op de dag eindigde Swings achter de Argentijn Ken Kuwada en de Venezolaan Julio Mirena tijdens de puntenkoers over vijf kilometer als derde.

Die koers kon zaterdagavond niet doorgaan wegens regen. Daardoor werd de start verschoven naar zondag. Dat was helemaal niet naar de wensen van Swings, die als avondmens een fikse tegenzin heeft in ochtendwedstrijden.

In het overall klassement bezette de man uit Herent achter Mirena en Kuwada de derde plaats. Een plek hoger finishte bij de vrouwen Sandrine Tas, achter Luz Karim Garzon uit Colombia, die zowel de punten- als de afvallingswedstrijd op haar naam schreef.

Bij de puntenkoers was zelfs sprake van een drievoudige Colombiaanse zege, met Daniela Mendoza (tweede) en Karen Bermudes (derde). Ze namen revanche op Tas (vierde), die zaterdag in de finale van de 500 meter drie Colombiaansen had afgetroefd. In de afvallingsraces werd Garzon gevolgd door Bermudes (tweede) en Tas (derde).