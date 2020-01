Bart Swings geeft op EK schaatsen veel toe op toppers op 5000 meter Redactie

11 januari 2020

17u56

Bron: Belga 0 EK schaatsen Bart Swings heeft tijdens de Europese kampioenschappen afstanden in Heerenveen op de 5000 meter de tiende plaats behaald. Swings legde de afstand af in 6:22.32.

De 28-jarige Vlaams-Brabander moest bijna veertien seconden toegeven op de Nederlander Patrick Roest, die won in een nieuwe baanrecordtijd: 6:08.92. Ruim een jaar geleden reed de Rus Danila Semerikov vier honderdsten van een seconde langzamer. De tweede en derde plaats waren voor de Nederlander Sven Kramer (6:10.76) en de Rus Denis Yuskov (6:12.26).

De tiende plek volgde op de verdienstelijke maar niet bijzondere achtste plaats die Swings gisteren op de eerste dag van het toernooi op de 1500 meter behaalde. Net als de meeste andere schaatsers ziet Swings het EK als een stap in de richting van de mondiale titelstrijd afstanden, die over ruim een maand op de hooglandpiste van Salt Lake City wordt gehouden.

Sven Kramer had de toon gezet door in de tweede rit 6:10.76 te rijden. Daarmee kwam hij dicht bij het baanrecord van de jonge Semerikov. Alleen Roest slaagde erin Kramer te overtroeven. Swings bleef in zijn rit tegen de Italiaan Andrea Giovannini ver van de toppers. Hij voltooide de meeste ronden in de ongeveer dertig seconden, maar moest in de laatste omlopen met 31.2 en 31.7 terrein prijsgeven. Roest was elke ronde zeker een seconde rapper geweest.

Erg indrukwekkend waren de verrichtingen van Swings op de 5000 meter dit seizoen nog niet geweest. Een toptiennotering tijdens de wereldbekerwedstrijden was al heel wat. In de Nieuwjaarspauze nam hij de gelegenheid te baat om op de hooglandban in het Italiaanse bergdorp Collalbo aan zijn sprint te werken. Voor onderhoud van het duurvermogen reed hij in Nederland enige marathons. Die mix had niet het gewenste resultaat. Het leek er op dat de Noor Sverre Lunde Pedersen met wie Swings in Collalbo was, meer profijt had van het trainingskamp. Hij werd in 6:14.58 zesde.