Bart Swings finisht als zeventiende in Haagse schaatsmarathon Redactie

23u56

Bron: Belga 0 EPA epa06325144 Bart Swings of Belgium competes in the Men's 5000 meter race of the ISU Speed Skating World Cup in Heerenveen, Netherlands, 12 November 2017. EPA/JERRY LAMPEN

Bart Swings is vandaag in Den Haag tijdens een marathonwedstrijd als zeventiende geëindigd.

Het was de achtste race in de competitie van de Nederlands schaatsbond KNSB. Winnaar van de race over 125 ronden werd Bart de Vries, een teamgenoot van Swings in het marathonschaatsen.

Voor de marathon heeft Swings zich aangesloten bij de sterk aanvallend gerichte ploeg van Bouw en Techniek, waarin hij in principe de beste sprinter is. Maar De Vries maakte deel uit van een groep van een twintigtal vluchters, waarna Swings verdienstelijk hielp en de sprint van het peloton won.

Swings ziet het schaatsen van een marathon vooral als een goede duurtraining. Begin deze week keerde hij terug van de Wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City, waar hij voor het eerst dit seizoen podiumplaatsen veroverde.

Volgende week start Swings in een marathon in Breda. Daarna trekt hij, allemaal ter voorbereiding op de Olympische Winterspelen, in Portugal de skeelers aan. In het verleden won Swings drie wedstrijden van dit type.

McMillen en Gaudesaboos zijn succesvol op BK

Jordan McMillen en Sabrina Gaudesoboos waren zaterdag in Eindhoven de succevolste schaatsers op de eerste dag van de Belgische afstandskampioenschappen.

Mc Millen, zoon van een Nieuw-Zeelandse vader en Belgische moeder, zegevierde op de 500 meter in 39.96 en op de 1500 meter in 1:59.46. Gaudesaboos deed dat bij de vrouwen in 51.22 en 2:41.66.

Op de 500 meter bij de mannen was de tweede plaats voor Jonathan Schildermans (40.96) en de derde voor Koen Lippens (41.98). Op de 1500 meter waren de mindere podiumplaatsen voor Schildemans (2:13.04) en Bavo Coremans (2:16.03).

Met het oog op de Olympische Winterspelen, die over acht weken beginnen, verschenen de beste Belgische schaatsers niet aan de start.

De Belgische kampioenschappen, dit keer met vier vrouwen en vijftien mannen, worden per traditie in Eindhoven gehouden. België beschikt niet ove een 400-meterijsbaan. Net over de grens is er volop keus.

McMillen was op het ijssportcentrum Genneper Parken de enige deelnemer die dit seizoen aan Wereldbekerwedstrijden heeft meegedaan. Bart Swings, Jelena Peeters en Mathias Vosté gaven in Eindhoven forfait. Zij vinden de nationale titelstrijd niet passen in de voorbereiding op de Olympische Winterspelen.

Swings en Peeters hebben zich al verzekerd van een of meer startplaatsen voor het toernooi in Zuid-Korea. De Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie (KBSF) heeft laten weten begrip te hebben voor de aanpak van de beste Belgische schaatsers.