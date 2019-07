Bart Swings en Jason Suttels veroveren allebei derde gouden plak op WK skeeleren Redactie

Bron: Belga 0 Meer sport Bart Swings en Jason Suttels vormen een bijzonder duo. Twee heel getalenteerde skeeleraars van Heverlee bij Leuven. Ze schelen tien jaar. Swings de leraar, Suttels de leerling. Tijdens de wereldkampioenschappen in Barcelona behaalde Suttels zijn derde titel bij de junioren. Een uur later wilde Swings daar niet voor onderdoen. Ook hij sprintte naar zijn derde goud.

Het bracht de medaille-oogst voor de Belgische skaters op elf plakken: zes goud, één zilver en vier brons. Dat is een ongekend aantal. De speaker op het wegparkoers aan het strand van de Catalaanse hoofdstad sprak dan ook van een "Belgisch avondje".

Swings en Suttels hebben in de voorbereiding op de mondiale titelstrijd nauw samengewerkt. Op de fiets, in het krachthonk en op de skeelerbaan. Al waren er op de sterk verouderde piste van het Leuvense stadsdeel Kessel-Lo wel wat problemen. Daar trof het tweetal bomen op de baan. Die waren daar van overheidswege gelegd omdat de piste door gaten gevaarlijk zou zijn. Swings wijdde er een boze tweet aan.

Voor boosheid was op de laatste dag van de wegwedstrijden bij beide heren geen reden. Suttels achterhaalde in de puntenkoers over 10 kilometer de Colombiaan Raul Ramirez, die de leiding stevig in handen had. In de laatste zes ronden maakte de 18-jarige Suttels slim gebruik van de demarrage van de Chinees Zhang Zhenhai. "Ik ben totaal kapot, maar heel blij. Drie titels, dat is toch een droom. Ik herstel doorgaans niet heel snel van inspanningen maar voel wel of ik in een sprint meekan."

Swings controleerde de 15 kilometer afvalkoers zoals alleen hij dat kan. "Ik doe mee om te winnen", was het nuchtere commentaar. Voortdurend vertoefde hij voorin het peloton - nog even bijgestaan door Tim Sibiet - en doorstond alle afvallingen. Op 400 meter voor de streep zette Swings aan. Enige tientallen meters voor de finish richtte hij zich op. De Colombiaan Alex Cujavante was opnieuw verslagen. Op zijn palmares heeft Sings nu zestien wereldtitels. En dan deed hij enige jaren niet mee omdat dat de preparatie op het schaatsseizoen zou doorkruisen.

Sandrine Tas bleef vandaag buiten de prijzen. Op de afvallingskoers eindigde ze als zesde. Met haar was het de eerste dagen van het toernooi niet goed gegaan. In haar eerste race kwam ze op de gladde piste ten val, in de aflossing bleef België buiten de prijzen en de vierde plek op haar favoriete 1.000 meter was een ontgoocheling. Het brons op de sprint over een ronde leek een ommekeer. Maar haar afvalkoers had een wisselvallig verloop. Vaak bungelde de 23-jarige studente uit Oostende achteraan, dan weer reed ze mee met de leidsters. Vier jaar geleden veroverde Tas haar eerste wereldtitels. Daarna haalde ze veel ereprijzen, maar geen mondiaal kampioenschap.