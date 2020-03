Bart Swings eindwinnaar Wereldbeker massastart na tweede plaats in Heerenveen Redactie

08 maart 2020

21u42 0 Schaatsen Bart Swings heeft zondag het schaatsseizoen als eindwinnaar in de Wereldbeker massastart afgesloten. Tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen eindigde Swings achter de Zuid-Koreaan Chung Jaewon op de tweede plaats. De Amerikaan Joey Mantia finishte als derde.

Voor aanvang van de laatste race voerde Mantia met zeventien punten verschil het klassement aan. Op het laatste rechte einde leek de Amerikaan in betere positie, maar aan de buitenkant passeerde Swings zijn opponent. In de eindstand heeft Swings, olympisch vicekampioen in de discipline, één puntje voor op Mantia. Chung is op 108 punten derde. Tim Subiet, die maar drie van zeven manches reed, is 29e.

In 2018 was Swings al een eerste keer eindwinnaar van de Wereldbeker massastart. Toen pakte hij de zege in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Winnen in Heerenveen, de hoofdstad van het hardrijden op de schaats, betekent voor schaatsers toch veel meer. Swings veroverde dit seizoen in het schaatsgekke Thialfstadion op de massastart ook al de Europese titel, zijn eerste.

Op de WK afstanden in Salt Lake City en daarna als allrounder in Hamar liet hij zich niet vooraan zien. Dat schrijft hij toe aan mislukte pogingen om zijn techniek te verbeteren. "Ik heb mijn techniek in feite een beetje om zeep geholpen", zei hij in Heerenveen. De kritische Swings wilde te veel, te snel veranderen. Dat had niet het gewenste resultaat. Al zag hij vorige week op de 1.500 meter verbetering. Hij was weer sneller in de bochten. En dat was één van zijn sterke punten, die hij verloren leek te zijn. In de massastart van zondag trok hij de positieve lijn met een sterke sprint door.

De omstandigheden in Heerenveen waren zondag ideaal. Op de 1.500 meter verbeterden Ireen Wüst en Kjeld Nuis baanrecords. Die tijden staan nu op 1:53.10 en 1:43.00. Beide Nederlanders mochten ook de Wereldbekers op dit onderdeel in ontvangst nemen. Op de 500 meter klokte de Russin Angelina Golikova een in Thialf nooit vertoonde 37.02.

De opvallendste prestatie van het weekeinde kwam echter op naam van de Japanner Tatsuya Shinhama, die op de 500 meter het baanrecord verbeterde. De wereldkampioen sprint kwam tot een tijd van 34.07, nadat hij zaterdag al het record van de gestopte Nederlander Michel Mulder en de afwezige Rus Pavel Kulizhnikov (34.31) had geëvenaard. Alleen op de hooglandpiste in Salt Lake City is de 500 meter in minder dan 34 seconden afgelegd.