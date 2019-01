Bart Swings eindigt vijfde in schaatsmarathon in Tilburg LPB

05 januari 2019

23u03

Bron: Belga

Bart Swings is vandaag als vijfde geëindigd in een schaatsmarathon in Tilburg. De overwinning in de 125 ronden lange race op de Ireen Wüst-ijsbaan ging naar de Nederlander Bart Hoolwerf. In de slotfase probeerde Swings vergeefs zijn ploegmaat Mats Stoltenborg naar de zege te loodsen. Stoltenborg werd tweede, de Nieuw-Zeelander Peter Michael derde. Swings is net terug van een kort trainingskamp op de skeelers in Portugal. In de aanloop naar het WK afstanden in Inzell (7-10 februari) is hij niet van plan al te veel wedstrijden te schaatsen. De komende weken zal hij zich in het Zuid-Duitse schaatsoord voornamelijk beperken tot trainen.