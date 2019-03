Bart Swings eindigt na redelijke 1500m als elfde op WK allround DMM

03 maart 2019

22u20

Met de zevende plaats op de 1500 meter heeft Bart Swings afscheid moeten nemen van het WK allround schaatsen. Swings liet de chronometer bij 1:44.96 stilstaan. Dat was bijna twee seconden langzamer dan de winnaar, de Noor Sverre Lunde Pedersen (1:43.11).

Swings plaatste zich niet bij de acht schaatsers, die in Calgary aan de 10.000 meter mochten deelnemen. Op de eindafrekening staat zijn naam als elfde. Volgende week sluit hij het teleurstellende na-olympische schaatsseizoen in Salt Lake City af met de wereldbekerfinale.

Na drie onderdelen heeft Patrick Roest het beste uitzicht op de titel. De Nederlandse titelverdediger voert het klassement aan. Op de laatste afstand mag hij ruim vier seconden verliezen op Pedersen om zijn titel te verlengen. Sven Kramer, de beste schaatser van deze eeuw, is derde.

Het is niet de eerste keer dat Swings de tien kilometer en het eindklassement niet haalt. Drie jaar geleden kwam hij in Berlijn op de 5000 meter ten val, waardoor hij voor een hoge klassering werd uitgeschakeld. Maar bij alle andere allroundtoernooien schaarde de beste Belgische schaatser zich wel bij de mondiale elite. Een derde plaats in 2013 in Hamar is nog steeds zijn beste resultaat.