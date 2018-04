Bart Swings blikt vooruit naar zomer: "Ga vol voor eerste WK-goud in skeeleren in 5 jaar" TLB

16 april 2018

16u44

Bart Swings is na een deugddoende skivakantie opnieuw aan de voorbereiding op de zomer begonnen. Dan wil Swings in Nederland (Heerde en Arnhem, 1-8 juli) voor het eerst in vijf jaar opnieuw WK-goud in het skeeleren veroveren.

"Skeeleren blijft de perfecte ontspanning voor mij", legde Swings uit. "Het is altijd mijn sport geweest en het is al vijf jaar geleden dat ik er voor het laatst WK-goud in heb veroverd. Bovendien is het een beetje vergelijkbaar met schaatsen, al is het ook niet helemaal hetzelfde. Het is de ideale voorbereiding op het schaatsseizoen dat er op volgt."

Het voorbije schaatsseizoen eindigde begin maart met een vijfde plaats op het WK allround in Amsterdam. Twee weken eerder pakte hij als eerste landgenoot in twintig jaar een medaille op de Olympische Winterspelen. In het Zuid-Koreaanse Pyeongchang veroverde hij een zilveren plak op de massastart. "De grote drukte na mijn terugkomst van de Spelen is voorbij", was Swings opgelucht. "Maar het blijft toch druk." Drie dagen geleden werd Swings in zijn Herent nog tot ereburger benoemd. Het nieuwe plaatselijke sportcomplex werd ook omgedoopt tot Sportcomplex Bart Swings.

"Daarom dat zo'n vakantie eens kan deugd doen", vervolgde hij. "Over mijn vijfde plaats op het WK allround heb ik gemengde gevoelens. Ik was enerzijds wel tevreden, maar het gevoel van Pyeongchang had ik nooit. Toch ben ik een pak wijzer teruggekomen. Ik ga er volgend jaar - in een post-olympisch jaar - absoluut mijn hoofddoel van maken een medaille te pakken. In het verleden heb ik al medailles gepakt op het WK (brons in 2013) en EK allround (zilver in 2016 en brons in 2017). Zo'n competitie ligt me dus wel."