Bart Swings blijft bij -25 graden in Calgary ver boven toptijd op 5.000 meter WK allround ODBS

03 maart 2019

00u08

Bron: Belga 0 Meer Sport Bart Swings heeft tijdens het WK allround schaatsen in Calgary de 5.000 meter afgelegd in 6:23.46. Dat was ruim boven zijn nationaal record van 6:11.54. Die tijd klokte hij in Salt Lake City en dateert van 10 december 2017.

Op de hoog gelegen pistes van Calgary en Salt Lake City bereiken de schaatsers hogere snelheden dan op laaglandbanen. Het kost enige tijd om aan de snelheid te wennen. Om die reden was Swings al ruim twee weken voor het toernooi naar Noord-Amerika afgereisd.

Swings kwam uit in de zevende rit, onmiddellijk na de dweilpauze. In de eerste zes ritten had de Canadees Jordan Belchos met 6:17.90 voor de beste tijd gezorgd. Swings bleef de ervaren Noor Havard Bökko duidelijk voor, maar kwam niet in de buurt van de tijd van Belchos. Geen van de twaalf ronden kon hij in minder dan dertig seconden voltooien, een vereiste om onder de 6:20 te duiken.

Swings had het toernooi geopend met 36.71 op de 500 meter. Daarmee bleef hij 25 honderdsten boven zijn beste tijd. Het leverde hem op de afstand de twaalfde plaats op. De Nederlandse wereldkampioen Patrick Roest (35.74) en de Noor Sverre Lunde Pedersen (35.85), twee favorieten voor de titel, namen op de 500 meter al ruim afstand.

Ondanks de felle koude - het vriest ongeveer 25 graden - waren er 1.200 toeschouwers in de Olympic Oval komen opdagen. De plaatselijke autoriteiten hadden geadviseerd zo veel mogelijk thuis te blijven.