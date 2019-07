Bart Swings bekroont succesvol toernooi met zilver op marathon Redactie

14 juli 2019

13u39

Bron: Belga 0 Meer sport Bart Swings heeft op de wereldkampioenschappen skeeleren in Barcelona het zilver behaald op de marathon. Op de Paseo de Gracia had de Belg in de laatste meters geen antwoord op de jump van de Fransman Nolan Beddiaf. De Duitser Felix Rijhnen, de kampioen van 2018, werd derde. Bij de vrouwen ging de titel naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida, voor Johana Viveros uit Colombia en de Duitse Sabine Berg. Sandrine Tas, die twee kilometer voor de streep nog kansrijk was, eindigde in de buik van het peloton.

Het was de strategie van de Belgische mannen om er een harde race van te maken. Tim Sibiet, Jason Suttels en Indra Médard waren met Swings meestal voorin het peloton te vinden. De ronde van acht kilometer in het oude centrum van Barcelona was evenwel te weinig selectief. Veel rechte stukken, de klimmetjes omhoog waren niet lastig genoeg en naar beneden werden vluchters snel achterhaald.

Bij de laatste passage voerde Swings de grote groep aan. "Het was niet te vroeg. Mijn sprint was goed. Maar ik had wel een heel toernooi in de benen. En het laatste stuk liep naar beneden. Dat is toch lastig", verklaarde Swings, die tevreden was dat hij de titelstrijd kon afsluiten met zeven plakken. "Zo goed heb ik het nooit eerder gedaan."

Sandrine Tas vond vooral het erg massale deelnemersveld gevaarlijk. "Zo wordt een marathon vooral vallen en duwen. Gelukkig was het parcours wel breed genoeg."

Met twaalf medailles (zes keer goud, twee keer zilver en vier keer brons) hebben de Belgische skaters de beste prestatie uit de historie neergezet. Het record van Oostende in 2013, toen er negen plakken werden gewonnen, is geschiedenis. Alleen Colombia veroverde meer titels dan België, maar dat land is al jaren buitencategorie. Podiumsuccessen zijn in de loop der jaren wel sterk afhankelijk geweest van de aanwezigheid van Swings. In Barcelona was Swings met drie titels nadrukkelijk present, sterker nog dan vorig jaar in Nederland. Enige jaren lang liet hij de wereldkampioenschappen links liggen omdat die de voorbereiding op het schaatsseizoen zouden doorkruisen.