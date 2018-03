Bart Swings begint matig aan WK allround Valerie Hardie in Amsterdam

10 maart 2018

17u05 0 Meer Sport Op het WK allround is Bart Swings, zoals gewoonlijk na de eerste afstand, serieus op achtervolgen aangewezen. De 27-jarige snelschaatser finishte in 37.96 op de 500m en staat daarmee 14de in de tussenstand.

Full house in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor het WK allround, waar daarnet de eerste afstand werd gereden: 500m. Geen spek voor de bek van Bart Swings die vooral de schade moet zien te beperken op dat eerste nummer, dat vooral een kolfje naar de hand is van de 'sprinters'. Patrick Roest, die olympisch zilver won op de 1.500m in Pyeongchang, gaf meteen zijn visitekaartje af door de 500m te winnen, in 36.97, voor de Pool Konrad Niedzwiedzki (37.00) en de Let Haralds Silovs (37.04). Niedzwiedzki en Silovs vormen, over de gehele competitie genomen, in principe geen bedreiging maar Roest, die vorig jaar zilver won op het WK allround in Hamar, is dat zeker wel. Dat hij na één afstand al bijna een seconde nam op Bart Swings, is niet echt bemoedigend. In Hamar was de kloof met Roest nog beperkt tot zes tienden, maar toch kreeg Swings die nadien niet meer gedicht.

Ook Sverre Lunde Pedersen deed het beter op de 500m: de Noor klokte de vijfde tijd in Amsterdam (37.42), terwijl Sven Kramer 37.43 neerzette. Pedersen en Kramer zullen straks op de 5.000m vermoedelijk verder afstand nemen van Swings. Kramer, hier op zoek naar zijn tiende wereldtitel, is tenslotte olympisch kampioen op de 5.000m, Pedersen won het brons. Het wordt dus meteen hard werken voor Swings als hij nog wat van zijn achterstand hoopt in te halen. Afwachten hoe de schaatsers omgaan met twaalf rondjes in de buitenlucht. Om 18u14 begint de 5.000m, Swings treedt pas aan in het tiende paar.