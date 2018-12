Bart Swings achtste op 1.500 meter op WB schaatsen in Heerenveen Redactie

Bron: Belga 0 Meer Sport Op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Heerenveen is Bart Swings als achtste geëindigd op de 1.500 meter. Swings klokte een tijd van 1:45.03. Dat was 1.25 langzamer dan de winnaar, de Nederlander Thomas Krol.

Tegenstander Krol vertrok in het volle Thialfstadion als een duivel. Uitzonderlijk snel was de opening: 23.4. Na 300 meter bedroeg het verschil met Swings al acht tienden. Dat verschil werd alleen maar groter. Op de stabiele rondetijden, achtereenvolgens 26.09, 26.74 en 26.91 viel weinig af te dingen. Krol, die lang in de schaduw stond van olympisch kampioen Kjeld Nuis, noteerde 1:43.78.

Dat betekende dat Denis Yuskov, heerser op deze afstand, een pijnlijke nederlaag leed. Achter de Amerikaan Joey Mantia en de Nederlander Patrick Roest werd de Rus pas vierde. Als winnaar van de B-groep verbeterde Mathias Vosté enige uren eerder zijn beste tijd tot 1:46.51. Vosté mag zich na de jaarwisseling bij de eliteschaatsers voegen.

Swings heeft zijn aanhang laten weten dat hij op weg is naar de Olympische Winterspelen. Hij zal dan 31 jaar zijn. "The Road to Beijing 2022 starts now", was de titel van een filmpje dat deze week op sociale media werd gepubliceerd. Het commerciële offensief kan mogelijk zijn kandidatuur voor de verkiezing van Sportman van het Jaar helpen, zijn verrichtingen in het na-olympische jaar zijn vooralsnog niet op het daarbij horende niveau. De eerste weken van het schaatsseizoen verliepen niet naar wens. Zeker niet op de 1.500 meter, waarop Swings maar niet aan de grauwe middenmoot kon ontkomen. Een achtste plaats in Obihiro en dertiende plekken in Tomakomai en Tomaszow Mazowiecki. Dat niet alleen, maar technisch klopte er weinig van. In Heerenveen was er in dit opzicht toch sprake van enige verbetering.

Ook op de 500 meter zette Vosté zijn opmars voort. In de B-groep werd hij in 35.57, drie tienden boven zijn nationaal record, tiende. Winnaar werd de Canadees Alex Boisvert-Lacroix in 35.11.