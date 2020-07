Bart Aernouts ziet in verloren jaar ook Ironman Hawaï editie 2020 afgelast: “Zonder doelen is het lastig trainen” Bart Fieremans & Klaas Dewyngaert

22 juli 2020

19u34 0 Meer sport Het coronavirus houdt geen rekening met traditie: de Ironman van Hawaï 2020, eerder al verplaatst naar februari 2021, zal voor het eerst sinds 43 jaar definitief niet doorgaan. Slecht nieuws voor Bart Aernouts, in 2018 nog tweede in Hawaï: “Het kleine beetje hoop is nu weg.”

Aernouts is de laatste jaren de beste Belg op de lange afstand en eindigde in acht deelnames aan de Ironman in Hawaï al vijf keer in de toptien. Na zijn onverwachte tweede plek in 2018 is hij in de eeuwige hiërarchie samen met Rutger Beke de beste Belg ooit achter de twee landgenoten die het meest prestigieuze triatlonevent wisten te winnen, Luc Van Lierde (1996, 1999) en Frederik Van Lierde (2013).

Atleten van het kaliber Aernouts stemmen hun hele seizoen ook wat af op de Ironman in Hawaï. Dat de oorspronkelijk op 10 oktober geplande wedstrijd eerder al was uitgesteld naar 6 februari 2021 was al een teken aan de wand. Maar ook over die datum staat nu een kruis. De eerstvolgende editie zal de editie van 2021 zijn, op 9 oktober 2021. Voor het eerst in de 43-jarige geschiedenis komt er voor een jaar geen winnaar op de erelijst. De organisatie verwijst noodgedwongen naar de pandemie die voor grens- en reisbeperkingen zorgt, en die de kwalificaties en een competitief deelnemersveld dwarsboomt.

Het nieuws van de definitieve afgelasting komt niet als een verrassing aan bij Aernouts. “Het is triest, maar ook wat logisch”, zegt de 36-jarige Antwerpenaar. “Het coronavirus flakkert weer op, en het eerste wat ze dan doen is massa-events annuleren. Ook het WK halve Ironman in november in Nieuw-Zeeland is afgelast. Het kleine beetje hoop voor Hawaï is nu ook weg. Ik zal me dus volledig op 2021 moeten toespitsen. Hopelijk gaat dan wel alles weer normaal zijn gangetje. Ik ben ook al geplaatst voor het WK halve Ironman in Amerika in september, want mijn slot van dit jaar is verzet.”

Maar 2020 gaat dus te boek als een verloren jaar. Of grotendeels toch. Aernout won als een van de weinige triatleten dit jaar in februari een wedstrijd, de halve Ironman Dubai. En hij hoopt dat in het najaar toch nog enkele kleinere races plaatsvinden waar hij aan kan deelnemen om de motivatie levend te houden. “Maar op dit moment heb ik nog geen wedstrijden gepland. Alles verandert toch constant. Het is zoeken naar nieuwe doelen, maar nog lastiger is een doel hebben dat we dan geannuleerd zien. Reizen naar andere werelddelen ga ik dit jaar ook niet meer doen. Ik blijf in Europa.”

Privésponsors

Voor Aernouts zit er voorlopig niet meer in dan de conditie onderhouden. Gisteren liep hij rondjes in het park van Brasschaat, waar hij woont. “Maar zonder echte doelen is het wel ook lastig trainen. Het heeft geen zin om alles te geven nu.”

Ook financieel weegt de coronacrisis in 2020 op de triatleten, die grotendeels afhangen van eigen privésponsors. “Ik mag nog van geluk spreken dat mijn sponsors me nog ondersteunen voor dit jaar”, zegt Aernouts. “Ik hang af van privémiddelen en geniet geen overheidssteun. Maar ook bedrijven hebben het nu moeilijker. Tot eind dit jaar ben ik safe, en een paar contracten lopen nog tot volgend jaar. Ik heb veel Belgische partners. Ik moet hopen dat sponsors me willen en kunnen blijven ondersteunen. Ik probeer positief te blijven en net zoals iedereen te overleven, maar niets is zeker in deze moeilijke tijden.”