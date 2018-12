Bart Aernouts verlaat na 8 jaar BMC-Vifit: “Geen makkelijke keuze” DMM

04 december 2018

12u57 0 Meer Sport Bart Aernouts - in oktober 2de in de Ironman van Hawaï - en zijn triatlonploeg gaan uit elkaar. Dat maakte BMC-Vifit Sport Pro Triathlon Team vandaag in een persbericht bekend. Aernouts (34) kwam 8 jaar uit voor de ploeg, maar gaat nu zijn eigen weg.

Kort na zijn tweede plaats in Hawaï liet Aernouts het nog uitschijnen in onze krant. In de komende maanden zou duidelijk worden hoe zijn triatlontoekomst er na zijn absolute doorbraak in Hawaï er zou uitzien. “Mijn contract bij BMC-Vifit loopt af. Het is tijd om uit te zoeken of ik bij de ploeg kan blijven of om te kiezen voor andere oorden.” Finaal is het dat laatste geworden, want na 8 jaar komt een einde aan het huwelijk tussen Aernouts en het triatlonproject van Club Brugge-manager Bart Verhaeghe.

Aernouts was sinds 2011 lid van het team en maakte de opgang van het project tot één van de leidinggevende teams op wereldvlak vanaf de eerste rij mee. Vandaag herbergt het team - vroeger bekend als Uplace Pro Triathlon Team - toppers als Liz Blatchford, Will Clarke, Maurice Clavel, Chris Leiferman, Emma Pallant en Ronnie Schildknecht. Door de jaren heen won het team meer dan 65 triatlons op het hoogste niveau. Voortaan moet er nu gewonnen worden zonder Aernouts.

Algemeen manager Bob De Wolf had Aernouts graag in de rangen gehouden. “Ik betreur dat onze wegen op het einde van het seizoen scheiden. Zowel het team als Bart heeft er alles aan gedaan om te bekijken hoe we de samenwerking konden voortzetten. Ik heb alle begrip voor zijn beslissing. Ik wil hierbij graag aangeven hoe dankbaar en trots we zijn voor de schitterende jaren samen. Het palmares dat Aernouts binnen het team heeft uitgebouwd is absolute wereldklasse. De vicewereldtitel in Hawaï was dubbel en dik verdiend en een echte bekroning voor de professionaliteit, inzet en mentaliteit die Bart al die jaren aan de dag heeft gelegd.”

Aernouts: “Geen makkelijke beslissing”

Aernouts zelf benadrukte dat het geen makkelijke beslissing was om te nemen. “Dankzij dit team heb ik samen met heel wat andere atleten de kans gekregen om mij voltijds en zonder zorgen voor honderd procent te focussen op triatlon. Deze acht jaar waren een geweldig avontuur en ik heb heel wat leuke momenten kunnen delen met stuk voor stuk fantastische mensen, ik ben het team en alle personen die hieraan mee hebben gewerkt dan ook heel dankbaar voor de eindeloze inzet. We hebben samen een hele weg afgelegd en eindigen onze samenwerking met een hoogtepunt. In het bijzonder wil ik Bart Verhaeghe, de initiatiefnemer van het project, bedanken. Hij is altijd inspirerend geweest voor mij en zijn durf en enthousiasme werken meer dan aanstekelijk. Ik wens het team uiteraard het allerbeste toe voor de toekomst en hoop dat er in dit team nog heel wat atleten net zoals ik de kans krijgen om zich te tonen in onze fantastische sport.”

Aernouts won in zijn periode bij BMC Ironmans in Lanzarote, Nice en Hamburg, de Challenge Roth en een Europese titel op de halve afstand.