Bart Aernouts valt net naast het podium in Zuid-Afrikaanse seizoensopener op de halve afstand DMM

26 januari 2020

11u08 0 Triatlon Net geen podium voor Bart Aernouts op de halve Ironman van Zuid-Afrika. Onze landgenoot kwam als vierde binnen in East London. De winst was voor thuistriatleet Matt Trautman.

Uiteraard werd het Afrikaanse kampioenschap op de halve Ironman - 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen - druk aangestipt in de agenda van de Zuid-Afrikaanse profs. Van de tien profs aan de start hadden er zeven een vlaggetje van de Rainbow Nation achter hun naam staan. Degene met de meeste adelbrieven was Matt Trautman. De 34-jarige Zuid-Afrikaan won al drie keer de 70.3-wedstrijd van zijn land en deed dat nu opnieuw.

Trautman forceerde de boel in het fietsgedeelte en kwam na 4u02:59 wedstrijd met een kleine drie minuten voorsprong binnen op Bradley Weiss. Henri Schoeman - medaillewinnaar op de Spelen in Rio - maakt het Zuid-Afrikaanse podium volledig. Daarachter dus Aernouts. Onze landgenoot - in 2013 nog winnaar in East London - kwam als 9de uit het water, maar rukte daarna gestaag op.

Aernouts’ inhaalrace werd afgesloten met een traditioneel sterk loopnummer. Aernouts realiseerde de beste tijd in het lopen na Trautman, helaas was dat dus net niet genoeg om het podium te halen. De tweede van de Ironman van Hawaï in 2018 rondde zijn wedstrijd af in 4u09:10. “Een zware wedstrijd”, liet hij op Instagram weten. Begin mei probeert Aernouts zich in de volledige Ironman van St. George in Texas te kwalificeren voor Hawaï.