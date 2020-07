Bart Aernouts over afgelasting Ironman Hawaï en financiële situatie: “Gelukkig blijven sponsors me ondersteunen” KDW

22 juli 2020

Er komt geen Ironman Hawaï editie 2020. De prestigieuze triatlon stond aanvankelijk op 10 oktober geprogrammeerd, maar werd door de coronacrisis verplaatst naar 6 februari 2021. Ook die datum valt nu in het water. De eerstvolgende traditionele hoogmis voor de triatleten op de lange afstand moet nu doorgaan op 9 oktober 2021, wat meteen de editie van 2021 zal worden. We slaan dus een jaartje over.

“Dit is verwacht”, zegt Bart Aernouts - vorig jaar negende. “Februari was hoe dan ook moeilijk, want de atleten hebben eerst wedstrijden nodig om zich te kwalificeren. Maar met de heropflakkering van Covid-19 worden die wedstrijden nu ook afgelast. Triatlons zijn events met twee- à drieduizend deelnemers, dus het is logisch dat ze niet doorgaan. Voorlopig stel ik geen doelen, het is nu zaak om in conditie te blijven.”

“Voorlopig blijven sponsors me gelukkig ondersteunen”



