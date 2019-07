Bart Aernouts net naast het podium in Roth: “Ik kon niet diep gaan in de marathon” DMM

07 juli 2019

21u07 0 Triatlon Bart Aernouts is in de Challenge Roth net naast het podium gevallen. Onze 35-jarige landgenoot voltooide zijn 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 km lopen in 8u04'38". De Duitser Andreas Dreitz won voor eigen volk.

Geen Ironman, maar de Challenge Roth is jaarlijks één van de grote afspraken op de triatlonkalender. Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Chris McCormack. De erelijst liegt er niet om. Ook Bart Aernouts - vorig jaar 2de op het WK Ironman in Hawaï - won er al. Onze landgenoot was twee jaar geleden de beste in Zuid-Duitsland. Na één jaar afwezigheid ging hij in Roth voor een tweede overwinning.

Ook nu kon de toptriatlon van het Challenge-circuit op een dik deelnemersveld rekenen. Naast Aernouts stonden ook Cameron Wurf, Andreas Dreitz, Andi Böcherer en David McNamee aan de start. Te duchten concurrentie. Zéker op de fiets. Aernouts had vooraf al voorspeld dat het vooral op de fiets een razendsnelle wedstrijd zou worden.

Maar eerst het zwemnummer. Daarbij kwam Aernouts met acht minuten achterstand uit het water. Traditiegetrouw begon onze landgenoot daarna aan een felle inhaalrace. Aernouts schoof bij het fietsen op naar plaats zes. Plaatsen goed maken lukte aardig, maar tijd terugpakken op de leiders in de wedstrijd lukte amper. Dreitz en Böcherer voerden de forcing op de fiets en begonnen na 180 kilometer koersen met een ruime voorsprong aan de afsluitende marathon. Aernouts volgde bij de wissel zoals gezegd op een zesde plaats en dat op negen minuten.

Te veel om goed te maken in het loopnummer. De winnaar van de halve Ironman in Barcelona liep de derde snelste marathon van alle deelnemers, maar kon de kloof met het podium net niet dichten. Drie triatleten bleven buiten schot. Dreitz won ‘sub acht’ in 7u59'02", de Zweed Jesper Svensson werd tweede op 3'18" van de winnaar. Restte nog de laatste podiumplaats voor Cameron Wurf. Hij hield met 8:04'08" nipt Aernouts af. Onze landgenoot strandde op 40 seconden. Tweede Belg werd Jef Van Meirhaeghe. De boezemvriend van Kristallen Fiets-winnaar Victor Campenaerts finishte als 19de.

Aernouts: “Ik mankeerde frisheid om een echte topdag te hebben”

Hij was gekomen voor een tweede overwinning of op zijn minst voor het podium. Aernouts had niet voor niets gezegd dat Roth het hoofddoel van zijn eerste seizoensgedeelte was. Het werd uiteindelijk een vierde plaats. “Het was hard werken vandaag. Ik ben blij dat ik het een hele wedstrijd lang mentaal kon blijven opbrengen. Het zwemnummer was zonder wetsuit en dat... was wat het was”, wist Aernouts achteraf.

Ook het fietsen was op zijn niveau. “Het wedstrijdscenario waar ik vooraf rekening mee hield is uitgekomen. Voor mij persoonlijk was het fietsen zeker niet slecht. Al was er hier en daar een minder stuk. Net voor de wissel verloor ik wat tijd. Misschien was het omdat ik alleen in de achtervolging was en tussen flink wat ‘age groupers’ door moest fietsen.”

“Neen, ik ben eerder een ontgoocheld in het loopnummer. Ik had geen superdag en kon vandaag nooit écht diep gaan. Iets wat ik anders wel kan in de marathon. Ik denk dat ik wat frisheid mankeerde om een topdag te hebben. Vooraf had ik hier enkele drukke dagen, misschien heeft dat gemaakt dat ik niet 100 procent fris was. Met een goeie marathon wist ik dat er nog iets mogelijk was, maar vandaag zat dat er helaas niet in. Nu is een vierde plaats zeker niet slecht. Het is niet dat ik nergens was”, aldus Aernouts.

Naast het hoofddoel van zijn eerste seizoensdeel vormde Roth ook het eindpunt van het eerste halve triatlonjaar na zijn tweede plaats op Hawaï. Dit najaar zet onze landgenoot opnieuw alles in functie van de moeder aller triatlons. “Ik moet mijn zomer nog concreet invullen, maar dat sowieso in functie zijn van Hawaï. Eerst wil ik helemaal recupereren van deze wedstrijd, daarna zit ik met mijn coach Luc (Van Lierde, red.) samen om een programma te maken.”

“De vraag daarbij wordt of ik zal deelnemen aan het WK Ironman 70.3 in Nice. Ik ben geplaatst dus ik kan in principe deelnemen. Wellicht komt er ook nog een iets regionalere wedstrijd bij in België. In september trek ik op hoogtestage naar Font Romeu in Zuid-Frankrijk. Tijd genoeg om nog wat zaken te finetunen.”