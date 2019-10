Bart Aernouts na negende plaats in Hawaï: “Niet mijn beste dag, maar met vijfde keer top tien kan ik wel thuiskomen” DMM

13 oktober 2019

04u12 0 Ironman Hawaï Negende voor Bart Aernouts na alweer een inhaalrace in de Ironman van Hawaï. Vooraf hoopte onze 35-jarige landgenoot op een plaats bij de eerste vijf. Dat mocht helaas niet zijn. “Het was niet mijn beste wedstrijd”, vertelde Aernouts aan de telefoon vanuit Hawaï.

Tien minuten achterstand en een bijhorende 48ste na 3,8 kilometer zwemmen. Bart Aernouts wist meteen dat het een stevige dag zou worden in Hawaï. De tweede van vorig jaar is het als mindere zwemmer wel gewoon om aan een inhaalrace te beginnen, maar dat was van een nog ander kaliber. Goed wetende dat ze vooraan de wedstrijd hard zouden maken, was het aan Aernouts om op te schuiven.

“Ik ben niet enorm tevreden. Twee van mijn drie disciplines waren minder. In het zwemmen kende ik een slechte start en viel ik er al vroeg af. Zo verlies je natuurlijk veel tijd. Het fietsen verliep wel goed. Ik kon gelijke tred houden met het tempo vooraan en daardoor opschuiven. Bij het keerpunt in Hawi had ik even een moeilijk moment, maar daarna ging het weer goed.”

Het zorgde ervoor dat Aernouts als 18de in de tweede wisselzone kwam met dertien minuten achterstand op Frodeno. De top tien lag binnen handbereik, maar toch moest Aernouts tot vijf kilometer voor de aankomst op Ali’i Drive wachten om bij de eerst tien triatleten in de wedstrijd te komen. “Ik voelde snel dat het beste er van af was in het lopen. Ik had geen frisse benen meer. Gelukkig gebeurt er nog veel in het tweede deel en ben ik blijven knokken.”

“Fysiek had ik geen topdag die nodig was om mee te doen voor de eerste vijf”, gaat Aernouts verder. “Mentaal ben ik wel goed blijven knokken. Op acht deelnames haal ik nu toch vijf keer die plaats bij de beste tien binnen. Daar kan ik wel mee thuiskomen, denk ik. Frodeno? Indrukwekkend wat hij doet. Het is een kampioen, hé.”