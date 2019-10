Exclusief voor abonnees Bart Aernouts en Luc Van Lierde: “We hebben niet de fout gemaakt om alles te willen veranderen na vorig jaar” 20 jaar na datum in de voetsporen van zijn coach? Dries Mombert

12 oktober 2019

00u00 0 Triatlon Van twee naar één. Dat is zaterdagnacht de missie van schaduwfavoriet Bart Aernouts (35) op Hawaï. En laat het nu net 20 jaar geleden zijn dat coach Luc Van Lierde (50) voor de tweede keer won in Kona.

Hij zal het zelf niet van de daken schreeuwen, maar Bart Aernouts is de laatste drie jaar onze beste triatleet op de Ironman van Hawaï. Vaste prik rond plaats tien. Tot hij in oktober 2018 na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen de stap zette naar het podium op Ali’i Drive. Aernouts dook na winnaar Patrick Lange als tweede ooit onder de acht uur. Wie het podium haalt, kan ook winnen. Zo luidt het gezegde. Met ervaringsdeskundige Luc Van Lierde aan zijn zijde gaat Aernouts - bij zijn achtste deelname de enige Belgische prof aan de start - op zijn minst voor bevestiging.

Geen sinecure overigens om het duo samen te krijgen. Aernouts was sinds begin augustus maar een dag of twee in ons land door een veelvoud aan trainingsstages. Van Lierde reist de halve wereld rond als coach van verschillende toptriatleten. Gelukkig was er nog het WK Ironman op de halve afstand in Nice. Aernouts werd begin september als niet-specialist zesde. Het sein om zijn laatste weken richting Hawaï met vertrouwen aan te vatten. Voor ons het moment om de twee met een aantal uitspraken in de rugzak op te zoeken.

*** “In 1999 was ik er op voorhand zeker van dat ik zou winnen in Hawaï” - Luc Van Lierde

Van Lierde: (beslist) “Dat is zo. Ik heb dat gevoel maar één keer in mijn leven gehad. In 1999 was ik er tot in het kleinste van overtuigd dat ik zou winnen. Al was er vooraf wel heel wat gebeurd.”

