Bart Aernouts (34) weer thuis na Ironman van zijn leven: “Volgende keer dat ene risico extra nemen” Dries Mombert

20 oktober 2018

07u30 0 Meer Sport De op één na beste ­triatleet ter wereld is ­opnieuw thuis. Bart Aernouts (34) zette ­gisteren na een reis van 24 uur weer voet op ­Belgische bodem. Hét moment om uitgebreid terug te blikken op zijn «perfecte Ironman» in Hawaï.

In de eerste plaats proficiat, Bart. Je hoort nu officieel bij de beste twee ­triatleten ter wereld.

«Dank u, al bekijk ik het liever vanuit een meer bescheiden perspectief. Het is leuk om te zien hoe de mensen in het hele gebeuren opgaan, maar ik voel me nu geen held, of zo. (lacht) Een wedstrijd is ook maar een momentopname, hé. Hawaï is natuurlijk wel één van de moeilijkste triatlons om alles op die ene dag te laten ‘uitkomen’. Het is puur op papier misschien niet het lastigste parcours, maar de omstandigheden – de warmte en de wind – maken dat wél zo.»

