Barry Hawkins als eerste naar halve finale in 'Crucible' LPB

02 mei 2018

13u04

Bron: Belga 0 Meer Sport De Engelsman Barry Hawkins (WS 6) heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finale van het WK snooker.

In de 'Crucible' in Sheffield versloeg hij in zijn kwartfinale de Chinees Ding Junhui (WS 3). Hawkins begon met een 11-5-voorsprong aan de laatste sessie en maakte het vervolgens met twee framezeges (en een century break) in stijl af (13-5).

De 39-jarige Hawkins zit voor de vijfde keer in de halve finale van het WK. In 2013 schopte hij het tot de finale tegen Ronnie O'Sullivan (18-12-verlies). Ook in 2014, 2015 en 2017 haalde de Engelsman de laatste vier. Tegenstander in de halve finale wordt zijn landgenoot Ali Carter (WS 15) of de Welshman Mark Williams (WS 7).