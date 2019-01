Bange momenten voor Tom Boonen, die brandende Audi met deur open naar pitstraat moet rijden in Dubai: “Zag bijna niets door de rook” TLB

13 januari 2019

11u30 7 Meer Sport De 24 Uur van Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) is uitgedraaid op een teleurstelling voor Tom Boonen. De 38-jarige ex-wielrenner reed met zijn Audi RS3-team aan de leiding in de TCR-klasse en hij leek op weg naar de zege, tot de wagen in brand vloog. Boonen reed de bolide uiteindelijk zelf nog, met zijn deur open voor de rook, naar de pitstraat. Hij eindigde met zijn team uiteindelijk op de vijfde plek.

“Dus, dit gebeurde er gisteren”, doet Boonen het verhaal op Instagram. “Toen we aan de leiding reden, is onze wagen in brand gevlogen. En dat met nog vier race-uren voor de boeg. Ik heb de auto terug naar de pitstraat gereden, maar ik zag bijna niets door de rook. De wagen was redelijk fel beschadigd. Onze mensen hebben geweldig werk geleverd, want ze hebben ons terug in de race gekregen. Een vijfde plaats was uiteindelijk het resultaat. Op naar de volgende race!” Boonen vormde een team met landgenoten Radermecker en Magnus en de Fransman Perrin.

#24HSERIES | More trouble for a class leader. That is your TCE leader, #ACMotorsport (188) which is smoking out Tom Boonen, who has to drive with the door open! Has pick-up caught fire on the exhaust pipe?#ThisIsEndurance pic.twitter.com/HfKPmuOCEB 24H SERIES(@ 24HSERIES) link

Vervisch wint

Onze landgenoot Frédéric Vervisch (Audi R8) won de veertiende editie van de 24 Uur van Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) uiteindelijk met zijn team. Vervisch domineerde een groot deel van de race, met de Nederlander Rik Breukers en de Duitsers Christopher Haase en Dominic Parhofer aan zijn zijde. Dries Vanthoor, met verder de Arabiër Mohammed Saud Fahad Al Saud, de Nederlander Michael Vergers en de Duitser Christopher Mies, werd met zijn Audi WRT tweede.

Het viertal Vervisch/Breukers/Haase/Parhofer won uiteindelijk met 607 afgelegde ronden. Vanthoor en co liepen in het begin van de race, door neutralisaties en een goede pitsstrategie van Vervisch en co, een ronde achterstand op en kregen die nooit meer ingehaald.