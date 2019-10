Bang afwachten voor Derwael en co: volstaan 161,2 punten voor olympisch teamticket? “We maken een goeie kans” Bart Fieremans in Stuttgart

04 oktober 2019

12u30 2 WK turnen De Belgische gymnastes leven tussen hoop en vrees of ze een teamticket voor de Spelen van Tokio 2020 afdwingen. Nina Derwael en co. raapten op het WK in Stuttgart op de eerste kwalificatiedag samen 161,238 punten. Iets lager dan het streefdoel van 162 punten, maar België bleef wel al ruim twee concurrenten Oekraïne en Australië voor. Naar schatting maakt België een goede kans, maar zekerheid over de olympische teamdroom volgt pas zaterdag na afloop van alle landen.

De Belgische turnmeisjes toonden op het WK in Stuttgart voor het eerst hun nieuwe glinsterende outfits, waarmee ze wilden schitteren in de kwalificaties. Speerpunt Derwael deed alvast haar duit in het zakje op de brug met ongelijke leggers met een sterke oefening, op enkele kleine slordigheden na. Ze scoorde toch boven de 15 punten - altijd goed voor een individuele finale. Op de balk had Derwael op meer verhoopt en zal ze een finale wellicht mislopen. Youngster Margaux Daveloose mag op een prima WK-debuut terugblikken. In het algemeen werkte België de toestellen stabiel af, alleen een teveel aan haperingen op de balk kostten de meisjes de verhoopte score van 162 punten. Dat totaal zou in de ogen van trainster Marjorie Heuls altijd moeten volstaan om een olympisch ticket af te dwingen. Maar 161,238 is daar niet zo gek ver af, zodat België toch goede hoop mag koesteren over de olympische teamdroom.

Zo dacht toch Derwael er zelf over: “We maken een goeie kans, denk ik. Het was heel belangrijk om Australië en Oekraïne van de vorige subdivisie achter ons te laten, want dat zijn twee grote concurrenten voor de top-12. Maar er moeten nog veel teams komen en we weten niet hoe die landen het gaan doen. We moeten dus afwachten.”

Derwael was blij dat ze op haar favoriete toestel - de brug - niet gekraakt was onder de druk als titelverdedigster. Haar score van meer dan 15 punten helpt niet alleen het team, maar loodst haar ook richting allroundfinale en de toestelfinale op de brug. “De eerste stap is voor mij goed gelukt. Mijn armen en benen zwaaiden alleen nog een beetje slordiger dan op training. Voor de finale kan het nog beter. Daar kan ik nu een week op werken.

Haar oefening op de balk, waarmee ze op het EK nog goed pakte, verliep minder dan verhoopt. Ze moest enkele keren haar evenwicht corrigeren. Met haar score van 13.200 is de kans op een individuele finale klein. “Maar die balk was een thriller voor iedereen. Zeker omdat de balk als laatste kwam en de teamkwalificatie er misschien van afhing. Ik ben trots op iedereen, al lag de score in kwaliteit iets lager dan we hadden kunnen doen.”

Bij de WK-debutanten Jade Vansteenkiste en Margaux Daveloose viel na de kwalificaties een grote last van hun schouders. “Aan de grond heb ik een dom foutje gemaakt, maar bij de sprong heb ik dat goedgemaakt met 14.1. Ik heb veel geleerd uit dit WK”, aldus Vansteenkiste. Daveloose werkte haar proeven stabiel af: “Ik had er veel zin in voor mijn eerste WK. Bij het opkomen dacht ik: ‘Waauw, hier sta ik dan.’ De brug kon iets beter, maar ik ben die toch doorgekomen. Ook de balk ben ik goed doorgekomen.” Deriks puft als ze terugdenkt aan haar laatste proef op de balk: “Zoveel stress heb ik nog nooit gehad. Het was belangrijk dat ik een degelijke oefening neerzette en dat is relatief gelukt.”

Trainster Marjorie Heuls toonde zich tevreden over de Belgische teamprestatie: “We haalden niet het verhoopte maximum van 162 dat we voorzien hadden, maar met de context van alle stress en druk mogen we content zijn met iets meer dan 161 punten. Of het zal volstaan of niet om als team naar de Olympische Spelen te gaan, moeten we nu afwachten.”

Verslag per toestel: slippertje Vansteenkiste op grond

Van het team van vijf gymnasten kwamen er vier per toestel in actie, waarvan de drie beste resultaten tellen. Eén grotere fout hoef je dus niet meteen cash te betalen. Jade Vansteenkiste maakte zo een slippertje bij de landing van haar tweede reeks sprongen: haar score lag iets lager met 12.200. Maeylisse Brassart haalde 12.766 punten. Daveloose voerde haar elementen op de grond bij haar WK-debuut elegant uit en kreeg 13.366 punten. Nog beter kwam Derwael uit de verf met 13.600, niet zo ver van haar grondscore in de olympische allroundfinale in Rio. Zo klopte België na de vloer af op 39.732 punten.

Het Belgische team schoof daarna door naar de sprong. Vansteenkiste deed als laatste een halve schroef meer met een prima uitvoering en maakte zo haar foutje bij de grond goed met het beste resultaat van de Belgen: 14.100 punten. Deriks, die de spits afbeet met 13.566 punten en Maeylisse (13.600) scoorden iets hoger dan Derwael (13.500) die haar punten zag wegvallen. Samengeteld haalde België een mooie score van 41.266, op schema voor een plek in de top-12.

Derwael outstanding op brug met ongelijke leggers

Op de brug met ongelijke leggers was het uiteraard uitkijken naar Derwael. Op haar favoriete toestel had zij in juni op de Europese Spelen in Minsk nog een nare ervaring toen ze van de bovenste ligger geglipt was en op de grond viel, maar nu was ze als vanouds outstanding. Derwael oogstte een daverend applaus als ook haar landing goed lukte. Met haar score van 15.141 turnt ze al zeker de individuele toestelfinale en geeft ze België extra ademruimte voor de olympische droom als team. Ook Deriks mag op een prima oefening terugblikken met als afsluiter een bloklanding: 13.733 punten is haar beste score van dit jaar op de brug. Daveloose deed met 13.166 een fractie beter dan Brassart (13.133). Na de brug dikte de Belgische totaalscore met meer da 42 punten aan tot 123.038 punten.

De balk is traditioneel het meest stresserende toestel. Derwael kwam als eerste aan de bak: ze moest haar evenwicht soms corrigeren waardoor haar score lager uitviel dan verhoopt met 13.200 punten. Daveloose hield haar WK-zenuwen goed onder controle en kreeg een omhelzing van trainsters Marjorie Heuls na een stabiele uitvoering, goed voor 12.900 punten. Brassart kon een val evenwel niet vermijden (11.733 punten) waardoor er veel druk op de schouders lag van Senna Deriks om foutloos te presteren. Ze voerde haar oefening aarzelend uit met enkele haperingen, maar bleef wel rechtop: 12.100 punten.