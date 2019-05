Bako en Resimont verkozen tot Belgische Speler en Speelster van het Jaar Redactie

22 mei 2019

21u30

Bron: Belga 2 Basket De Antwerp Giants zijn de grote winnaars van de basketbalprijzen dit seizoen. Ismael Bako werd woensdagavond in Lint op de EuroMillions Basketball Awards verkozen tot Speler van het Jaar, Paris Lee tot Most Valuable Player (MVP) en hun coach, Roel Moors, kreeg de erkenning als beste coach.

Na ontvangst van de trofee probeerde Ismael Bako, de centerspeler van Antwerp Giants, zijn geluksgevoel te verwoorden. “Woorden kunnen niet beschrijven hoe blij ik nu ben: eerst de beker, dan ons parcours in de Champions League (Antwerp Giants werd derde, red). We hebben alles gepakt en dat geeft me superveel motivatie voor wat er nog kan komen.”

In zijn tweede seizoen bij de Giants ging Bako sterk vooruit. Vorig jaar was hij goed voor 7,5 punten per wedstrijd, nu elf. “Ik ben echt doorgebroken dit seizoen, ik voelde me echt groeien. Vorig jaar was ik een normale speler, nu heb ik een belangrijke rol gekregen. Ik heb vertrouwen en kansen gekregen van de coachingstaf en ik heb die kansen ook gepakt. Ook de connectie met spelverdeler Paris Lee heeft een rol gespeeld”, aldus Bako.

De Speler van het Jaar van vorig seizoen Jean Salumu speelt nu in Italië en alle winnaars van de laatste vijf jaar vertrokken naar het buitenland. Is dat ook de stap die Bako deze zomer gaat zetten? Hij laat nog niet in zijn kaarten kijken. “Als Antwerpen de beste optie is, dan blijf ik. Is er een heel goede mogelijkheid in het buitenland bij een club waar ik verder kan groeien, dan zou ik natuurlijk die beslissing moeten maken. Dat kan in Frankrijk, Duitsland of Spanje zijn, maar het is vooral de ploeg die belangrijk is. Nu ben ik daar nog niet te hard mee bezig.”

Antwerpen was de slokop van de basketprijzen. De Amerikaan Paris Lee, die net zoals Bako aan zijn tweede seizoen bezig is bij de havenploeg, werd verkozen tot Meest Waardevolle Speler. Roel Moors werd Coach van het Jaar, maar ook in het beste defensieve team duiken Lee en Bako op, naast Clifford Hammonds van Charleroi, Jean-Marc Mwema van Oostende en Ibrahima Fall Faye van Leuven. En in het offensieve team van het jaar zitten er zelfs drie Giants: Bako en Lee, maar ook de energieke JaeSean Tate. De shotter van Spirou Charleroi Matt Mobley en de speler die volgens de analyse van de statistieken de beste speler van de competitie is, Amin Stevens van Brussel, vervolledigen het ‘all offensive team’. En alsof het Antwerps basketfeest nog niet compleet was, kreeg dé Antwerpse basketlegende Willy Steveniers, ook de keizer genoemd, een lifetime achievement award.

Belofte van het jaar werd de 22-jarige Tito Casero-Ortiz van Okapi Aalstar. Hij heeft de Cubaanse en Belgische nationaliteit en na enkele voorzichtige eerste stapjes in de eerste klasse toen hij nog speler bij Spirou Charleroi was, kreeg hij dit jaar bij het Aalst van Jean-Marc Jaumin voluit zijn kansen. Ook de nieuwe coach Tony Van den Bosch heeft vertrouwen in hem. Hij speelde 21 minuten per wedstrijd en was goed voor 7,8 punten.

Bij de vrouwen is Becky Massey van Sint-Katelijne-Waver Belofte van het Jaar. Laure Resimont, ook van Sint-Katelijne Waver, werd niet alleen Speelster van het Jaar, maar ook MVP. Bondscoach en coach van Namen Philip Mestdagh werd gelauwerd als Coach van het Jaar. Renaud Geller werd net als vorig jaar uitgeroepen tot beste scheidsrechter. MWE/LEK/