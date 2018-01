Baetens naar kwartfinale BDO WK darts na stuntzege tegen ex-wereldkampioen XC

16u15

Bron: Belga 2 Getty Images Meer Sport Andy Baetens (BDO 17) heeft voor een serieuze verrassing gezorgd op het BDO wereldkampioenschap darts, dat wordt betwist in het Engelse Frimley Green. In de achtste finale versloeg hij de Engelsman Scott Mitchell (BDO 2) met 4-2.

De 28-jarige Limburger nam de eerste twee frames voor zijn rekening met 3-2 en 3-1. Dankzij twee 180 maximumworpen en uitworpen van 121 en 141 pakte Mitchell set twee en drie. Vervolgens prikte Baetens, die dit seizoen de Romanian Classic, de Belgian Masters en de Engeland Masters won, uitworpen van 127 en 91 weg, waarmee hij op één set van de overwinning kwam.

In de zesde set nam de Truienaar een 2-1-voorsprong. De Engelsman leek gelijk te stellen, maar miste een pak dubbelkansen waarna Baetens met dubbel top zijn plaats voor de kwartfinale veilig stelde.

Getty Images

"Droom die waarheid is geworden"

"Dit is gewoon fantastisch, in mijn eerste WK de kwartfinale spelen," verklaarde Baetens na afloop. "Dit is echt een droom die waarheid is geworden. Op de beslissende momenten lukte ik belangrijke dubbels en outshots. Ik heb Mitchell in de vorige confrontatie ook al een nederlaag aangesmeerd, maar op een WK is het toch anders. De dubbel twintig aan het einde van de wedstrijd was de belangrijkste pijl die ik ooit wegprikte."

In mijn volgende wedstrijd staat de winnaar van de wedstrijd tussen de Engelsman Scott Waites (BDO 11), de tweevoudige wereldkampioen, en de Welshman Dean Reynolds (BDO 16) op het programma. "Ik hoop op Reynolds, maar momenteel ben ik vooral gelukkig met mijn kwartfinale", besloot Baetens.

Uitslag achtste finale BDO WK darts:

Andy Baetens (Bel/17) - Scott Mitchell (Eng/2) 4-2 (94.55-96.39)

3-2, 3-1, 1-3, 2-3, 3-2, 3-2.

Getty Images