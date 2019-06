Badmintonspeelster Lianne Tan wint tweede groepsmatch op Europese Spelen, Moreels uitgeschakeld GVS

25 juni 2019

12u30

Bron: Belga 0 Europese Spelen Badmintonspeelster Lianne Tan (BWF 51) heeft haar tweede groepsmatch met 2-0 (21-10 en 21-8) gewonnen tegen Alesia Zaitsava (BWF 186) uit Wit-Rusland op de Europese Spelen in Minsk. Ze blijft zo in de running voor de achtste finales.

Gisteren verloor de 28-jarige Tan met 21-15 en 21-11 van de Russin Evgeniya Kosetskaya (BWF 37). Morgen neemt ze het op tegen de Cypriotische Eleni Christodoulou (BWF 679).

De eerste twee van elke poule plaatsen zich voor de achtste finales. Lianne Tan veroverde vier jaar geleden zilver op de eerste editie van de Europese Spelen in het Azerbeidzjaanse Bakoe.

Badmintonner Maxime Moreels na tweede nederlaag uitgeschakeld

Badmintonner Maxime Moreels (BWF-95) heeft ook zijn tweede groepswedstrijd verloren op de Europese Spelen in Minsk. De Deen Anders Antonsen (BWF-13) bleek met 21-15 en 21-9 te sterk. De tweede nederlaag betekende meteen de uitschakeling voor Moreels.

Morgen neemt hij het alleen nog voor de eer tegen de Kroaat Zvonimir Durkinjak (BWF-121) op.

Jimmy Verbaeys en Senna Deriks mikken op allroundfinale

Naast Nina Derwael kan de Belgische delegatie ook rekenen op turners Jimmy Verbaeys en Senna Deriks. De twee hopen in Minsk tot in de allroundfinale te geraken.

“Ik ga er alles aan doen om in de top 18 te geraken in de kwalificatie en zo de finale mee te kunnen betwisten. Maar de kleinste fout kan fataal zijn”, stelde Verbaeys, die 22ste eindigde in de allround op het laatste EK, dat midden april in Polen plaatsvond. “Ik heb een goede voorbereiding achter de rug, ook al had ik vaak wat last van vermoeidheid. Turnen is een heel veeleisende sport.”

Het 25-jarige lid van Blauwput Omnisport ziet de Europese Spelen maar als een kleiner doel dit jaar, al is hij erg trots om België te mogen representeren. “Het hoofddoel blijft het WK in Stuttgart (4-13 oktober). Dat is beslissend voor de kwalificatie in teams voor de Olympische Spelen in Tokio. Minsk is een leuke bijkomende kans om te zien welk niveau ik al haal en wat ik nog moet verbeteren.”

Senna Deriks, turnster bij Gymgroep AS, ziet in deze Europese Spelen een extra motivatie. “Ik vind het echt geweldig om hier samen te zijn met een delegatie van allemaal verschillende sporters die allemaal het hoogste nastreven. Dat werkt echt motiverend. Ik hoop het goed te doen op elk toestel om zo punten te scoren. We zullen wel nog zien wat het resultaat wordt, maar ik reken erop dat ik de finale haal.”

Ook voor haar coach Marjorie Heuls is de finale een realistisch doel in de allround. “Als Senna haar ding kan doen zonder een grote fout te maken, dan heeft ze kans om in de finale te geraken. Voor de finales per toestel zal het wel moeilijk worden denk ik.”