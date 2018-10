Axel Hervelle (35) vindt nieuwe uitdaging bij Charleroi: "Pas geslaagd als ik trofee win" Raf Bastiaenssen

06 oktober 2018

07u01 0 Meer Sport Woensdag 20 oktober 2004: Axel Hervelle verliest met Pepinster bij Charleroi. Daags nadien trekt de 21-jarige knul naar Real Madrid. In Spanje groeit hij uit tot Belgiës strafste basketproduct. Veertien jaar later staat hij weer aan de opworp van een Belgische competitiematch.

Het gaat snel voor Charleroi en Axel Hervelle. Donderdag kwam het in Murcia nog dicht bij een ticket voor de Champions League, vanavond volgt de Belgische opener: Leuven Bears - Charleroi. Zevende match in zestien dagen, de vermoeidheid laat zich voelen. Ook bij Axel Hervelle, op zijn 35ste klaar voor een nieuwe uitdaging. "Overal pijn, ja", lacht hij stilletjes. "Dat ebt wel weg, het hoort erbij hé. Maar de recuperatie gaat veel trager. En als ik niet mijn beste niveau haal, dan voel ik me slecht in mijn vel. Dan voelt het alsof ik faal. En dat haat ik." De toon is gezet. Op zijn 35ste woedt de eeuwige winnaar in de Luikenaar nog fel.

Een terugkeer naar België, hoe zwaar was de beslissing?

