Avontuur van 13-jarige Belg op snookertoernooi dat O'Sullivan en Selby ooit wonnen, zit er na knap parcours op LPB en GVS

25 augustus 2018

Ben Mertens is gestrand in de vierde ronde, oftewel de 1/32ste finales van de Paul Hunter Classic, een rankingstoernooi in het snooker met grote namen als Ronnie O'Sullivan, Mark Selby en Judd Trump op de erelijst. In een opmerkelijk parcours schakelde de amper 13-jarige Oost-Vlaming in het Duitse Fürth onderweg onder meer de Poolse profspeler Adam Stefanow uit. Stefanow, met zijn 24 jaar bijna dubbel zo oud als Mertens, kreeg een 4-1-nederlaag aangesmeerd. Maar Mertens' volgende tegenstander - de Brit Andrew Higginson - maakte een einde aan zijn toernooi. Mertens verloor met het kleinste verschil van zijn 40-jarige opponent. Geen schande, Higginson heeft al heel wat trofeeën in de prijzenkast staan.

De prestatie van Mertens springt des te meer in het oog omdat Luca Brecel op hetzelfde toernooi eerder werd uitgeschakeld. De Limburger moest met 4-2 buigen voor de Brit Chris Wakelin.

Ben Mertens geldt in België als een supertalent. Op het EK min-18 reikte hij in februari van dit jaar tot de kwartfinale. In mei veroverde hij de Belgische titel bij de junioren. Zijn avontuur zit er in Fürth dan wel op, de toekomst ziet er met andere woorden bijzonder rooskleur uit. Nogmaals: amper 13 jaar...

What were you doing when you were 13 years old? 🤔



Belgium's Ben Mertens is working his way through the Paul Hunter Classic field!



The teenager has beaten Adam Stefanow 4-1 to reach the last 64 #PaulHunterClassic #147sf pic.twitter.com/T7MnDOOQkH World Snooker(@ WorldSnooker) link