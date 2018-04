Australische topsporter nadat hij 20-jarige studente "op ongepaste wijze" betastte: "Ik was te dronken, dus ik kan me er niets meer van herinneren" Mike De Beck

26 april 2018

12u39

Bron: The Advertiser/News.com.au 0 Meer Sport Opschudding uit de Australian Football League. Daar is Sam Powell-Pepper heel even in het oog van de storm terecht gekomen. Na een avondje stappen beschuldigde een 20-jarige studente hem van ongepast gedrag. De 20-jarige Powell-Pepper slaat nu wel mea culpa.

Zondag 8 april moet ongetwijfeld een stevige nacht geweest zijn voor Sam Powell-Pepper. De Australische topsporter hield er echter wel een stevige kater aan over. Een studente die hij in een nachtclub tegen het lijf liep, beschuldigde de man van ongepast gedrag. Ondertussen werd door de AFL al een onderzoek opgestart en daar kwam uit de bus dat Powell-Pepper de dame in kwestie "op ongepaste wijze" had aangeraakt.

"Ik herinner me er niets meer van. Ik was te dronken", vertelde hij aan The Advertiser. "Het spijt me. Ik heb haar nog niet gesproken, maar het spijt me echt dat ik haar die avond zo oncomfortabel heb laten voelen. Sorry. Ik herinner me het begin van de avond nog goed. Maar naar het einde van de nacht toe zijn er delen die ik me niet meer kan herinneren. Ik had mezelf nooit in die situatie moeten brengen. Vooral omdat ik een AFL-speler ben. Dat is geen goed voorbeeld", is Powell-Pepper zich van zijn schuld bewust.